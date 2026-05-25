Танцующие балерины и конфеты из детства: в Прикамье определили лучшую сувенирную продукцию

Что смогут увезти с собой туристы на память о посещении Прикамья кроме приятных воспоминаний? Конечно, сувениры. И это далеко не только традиционные магнитики.
Настольные краеведческие игры, кожаные изделия, варежки, шарфы, футболки с забавными надписями, деревянные игрушки и даже набор из стиков с натуральным медом внутри – все это может стать отличным сувениром для туристов, побывавших в Прикамье.
Самые лучшие и интересные сувениры можно было увидеть во время конкурса туристических сувениров, который проходил 21-22 мая в «Пермь Экспо». На этот конкурс было подано 187 заявок от мастеров из Перми, Березников, Кудымкара и Чайковского. В финал вышли 166 работ в 9 номинациях. Самыми популярными номинациями стали «Сувенир-аксессуар» и «VIP сувенир». Впервые в этом году в конкурсе появились специальные номинации: «От недр до космоса – все реально» к Году пермской промышленности и «100 лет Пермского балета».
Даже пермякам сложно удержаться от покупки, к примеру, кожаного кошелька в виде посикунчика, елочных игрушек-балерин или коробки шоколадных конфет, сделанных по советскому рецепту. А уж для туристов такие уникальные изделия станут лучшими сувенирами, привезенными из путешествия по Пермскому краю.
В итоге победителями конкурса, завоевавшими Гран-при, стали:
- в номинации «Этнографический сувенир» - капсула «Дом сердца: Наследие Вису» ювелирной компании «Сереброника». Главный элемент коллекции — обережный подвес-игольница, отсылающий к традициям финно-угорских племен.
- в номинации «Сувенир-игрушка, настольная игра» - деревянный конструктор «ПЕРМишки», созданный Лилией Габзалиловой и Рафисом Исрафиловым. Он состоит из деревянных деталей различной конфигурации, из которых можно составить различные комбинации медведей, а также слово «Пермь» и «Парма».
- в номинации «Гастрономический сувенир» - набор шоколадных конфет «Радости Детства» от Музея сладостей «Конфектория». Конфеты созданы на Пермской кондитерской фабрике по восстановленным рецептам 1952, 1976, 1981 годов.
- в номинации «Сувенир бренда» два Гран-при: коллекция зимних аксессуаров «Лым» (в переводе с коми-пермяцкого – «Снег») и коллекция «Проживай x прошивай». Первая коллекция отсылает к традиционным коми-пермяцким набойкам, вторая – к архивным фотографиям из Чердынского краеведческого музея.
- в номинации «VIP-сувенир» - гостинец «Мы вместе!», который включает в себя домино с орнаментами, ключницу из натуральной кожи, хвойное аромасаше, чай, вяленую клюкву, соль с сушеными травами, открытку с художественной стилизацией.
- в специальной номинации «100 лет Пермского балета» - коллекция брошей «Пермский балет» авторства Натальи Головкиной. Украшения выполнены из фарфора и полуфарфора в виде фигурок танцующих балерин и здания Пермского театра оперы и балета
- в специальной номинации «От недр до космоса – все реально» - кружки и подвески «Пермь на заводе» от Ольги Захаровой.
Также во всех номинациях были вручены призы за первое, второе и третье места и ряд специальных призов:
«За сохранение традиций тряпичной куклы в Прикамье» — Дмитрий Вегелин за авторскую тряпичную куклу «Мягкий символ Прикамья»,
«За инновационный подход к созданию сувенирной продукции» — Дарья Мохова за сувенир-брелок по мотивам «Посикунчиков» и сувенир-головоломку «Пермские ворота на ладони»,
«За укрепление традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» — Кунгурский художественно-промышленный колледж
«За сохранение и популяризацию традиционных промыслов и ремесел» — МАУК «Чайковский центр развития культуры»,
«За популяризацию купеческого города-музея Чердынь на рынке туристической продукции» — Светлана Остапчук,
«За сохранение и совершенствование традиций и печатного сувенирного пряника» — Галина Кожухова за пряники на меду «Пермь...балет...восторг».
По итогам конкурса будет выпущен Каталог сувениров Пермского края, на который можно будет ориентироваться, выбирая подарки для друзей и коллег.
Конкурс был инициирован Министерством по туризму Пермского края. Организатор - Центр развития туризма Пермского края. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».