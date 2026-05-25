Танцующие балерины и конфеты из детства: в Прикамье определили лучшую сувенирную продукцию

На конкурс было подано 187 заявок от мастеров из Перми, Березников, Кудымкара и Чайковского. Фото: Visit Perm | ТИЦ Пермь

Что смогут увезти с собой туристы на память о посещении Прикамья кроме приятных воспоминаний? Конечно, сувениры. И это далеко не только традиционные магнитики.

Настольные краеведческие игры, кожаные изделия, варежки, шарфы, футболки с забавными надписями, деревянные игрушки и даже набор из стиков с натуральным медом внутри – все это может стать отличным сувениром для туристов, побывавших в Прикамье.

Самые лучшие и интересные сувениры можно было увидеть во время конкурса туристических сувениров, который проходил 21-22 мая в «Пермь Экспо». На этот конкурс было подано 187 заявок от мастеров из Перми, Березников, Кудымкара и Чайковского. В финал вышли 166 работ в 9 номинациях. Самыми популярными номинациями стали «Сувенир-аксессуар» и «VIP сувенир». Впервые в этом году в конкурсе появились специальные номинации: «От недр до космоса – все реально» к Году пермской промышленности и «100 лет Пермского балета».

Фото: Visit Perm | ТИЦ Пермь

Даже пермякам сложно удержаться от покупки, к примеру, кожаного кошелька в виде посикунчика, елочных игрушек-балерин или коробки шоколадных конфет, сделанных по советскому рецепту. А уж для туристов такие уникальные изделия станут лучшими сувенирами, привезенными из путешествия по Пермскому краю.

В итоге победителями конкурса, завоевавшими Гран-при, стали:

- в номинации «Этнографический сувенир» - капсула «Дом сердца: Наследие Вису» ювелирной компании «Сереброника». Главный элемент коллекции — обережный подвес-игольница, отсылающий к традициям финно-угорских племен.

В номинации «Сувенир-игрушка, настольная игра» победителем стал деревянный конструктор «ПЕРМишки». Фото: Visit Perm | ТИЦ Пермь

- в номинации «Сувенир-игрушка, настольная игра» - деревянный конструктор «ПЕРМишки», созданный Лилией Габзалиловой и Рафисом Исрафиловым. Он состоит из деревянных деталей различной конфигурации, из которых можно составить различные комбинации медведей, а также слово «Пермь» и «Парма».

- в номинации «Гастрономический сувенир» - набор шоколадных конфет «Радости Детства» от Музея сладостей «Конфектория». Конфеты созданы на Пермской кондитерской фабрике по восстановленным рецептам 1952, 1976, 1981 годов.

Конфеты «Радости Детства» созданы по восстановленным рецептам 1952, 1976, 1981 годов. Фото: Visit Perm | ТИЦ Пермь

- в номинации «Сувенир бренда» два Гран-при: коллекция зимних аксессуаров «Лым» (в переводе с коми-пермяцкого – «Снег») и коллекция «Проживай x прошивай». Первая коллекция отсылает к традиционным коми-пермяцким набойкам, вторая – к архивным фотографиям из Чердынского краеведческого музея.

- в номинации «VIP-сувенир» - гостинец «Мы вместе!», который включает в себя домино с орнаментами, ключницу из натуральной кожи, хвойное аромасаше, чай, вяленую клюкву, соль с сушеными травами, открытку с художественной стилизацией.

- в специальной номинации «100 лет Пермского балета» - коллекция брошей «Пермский балет» авторства Натальи Головкиной. Украшения выполнены из фарфора и полуфарфора в виде фигурок танцующих балерин и здания Пермского театра оперы и балета

- в специальной номинации «От недр до космоса – все реально» - кружки и подвески «Пермь на заводе» от Ольги Захаровой.

Также во всех номинациях были вручены призы за первое, второе и третье места и ряд специальных призов:

«За сохранение традиций тряпичной куклы в Прикамье» — Дмитрий Вегелин за авторскую тряпичную куклу «Мягкий символ Прикамья»,

«За инновационный подход к созданию сувенирной продукции» — Дарья Мохова за сувенир-брелок по мотивам «Посикунчиков» и сувенир-головоломку «Пермские ворота на ладони»,

«За укрепление традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» — Кунгурский художественно-промышленный колледж

«За сохранение и популяризацию традиционных промыслов и ремесел» — МАУК «Чайковский центр развития культуры»,

«За популяризацию купеческого города-музея Чердынь на рынке туристической продукции» — Светлана Остапчук,

«За сохранение и совершенствование традиций и печатного сувенирного пряника» — Галина Кожухова за пряники на меду «Пермь...балет...восторг».

По итогам конкурса будет выпущен Каталог сувениров Пермского края, на который можно будет ориентироваться, выбирая подарки для друзей и коллег.

Конкурс был инициирован Министерством по туризму Пермского края. Организатор - Центр развития туризма Пермского края. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».