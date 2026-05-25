Последний звонок — время, выбирать будущее с Президентской академией

Совсем скоро для тысяч школьников прозвенит последний звонок. Это событие — не просто красивая традиция, а вполне конкретный рубеж, за которым начинается новый, самостоятельный этап. И один из первых серьёзных вопросов: куда пойти учиться, чтобы не ошибиться с делом на годы вперёд.

Пермский филиал Президентской академии устойчиво занимает позиции одного из ведущих центров подготовки кадров для государственной службы, юриспруденции и экономики. Выпускников этого вуза охотно берут в органы власти, судебную систему, финансовые организации и крупный бизнес. По сути, именно эти специалисты во многом и формируют экономическую и правовую повестку региона.

Главный актив здесь — люди. Достаточно посмотреть на биографии тех, кто в своё время окончил академию. В их числе — заместитель министра обороны РФ Дмитрий Щербинин, министр финансов Пермского края Екатерина Тхор, руководитель краевого Управления Росреестра Лариса Аржевитина. Этот список легко продолжить: депутаты разных уровней, руководители региональных министерств, главы муниципалитетов, топ-менеджеры крупных компаний.

Директор Пермского филиала Президентской академии, кандидат социологически наук Игорь Орлов так говорит о значении момента:

«Последний звонок — это не только прощание со школой, но и старт самостоятельного пути. Мы приглашаем целеустремлённых, амбициозных ребят поступать в Президентскую академию. Рассчитываю, что уже через несколько лет вы встанете в один ряд с профессионалами, которые двигают вперёд и Пермский край, и всю страну».

Сегодня в Пермском филиале Президентской академии на очной, очно-заочной и заочной формах обучается 1000 студентов. Подготовка идёт на двух факультетах: юридическом, а также государственного и муниципального управления и национальной экономики.

К слову, в этом году филиал отмечает тридцатилетие. С 1997 года более 15 тысяч слушателей получили здесь второе высшее образование, прошли профессиональную переподготовку или повысили квалификацию. И цифра, которая говорит сама за себя: свыше 80 процентов из них — это руководители и специалисты органов государственной власти и муниципального самоуправления. Такая статистика — лучшее подтверждение репутации вуза.

