Грозы, ливни и холод: какая погода ждет пермяков на этой неделе

На этой неделе жителей Пермского края ожидает непривычная после таких жарких дней погода. О том, какие температурные изменения ждать, рассказал ученый ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.

В понедельник днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, в Перми температура может достигнуть +25. Ближе к вечеру местами вероятны дожди и грозы.

Самым теплым днем недели станет вторник. Ночью ожидается +14…+16 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +26…+28 в Перми и до +29 градусов в южных районах края. При этом на западе похолодает и пройдут первые грозы.

Уже в среду к вечеру станет заметно прохладнее. На большей части региона возможны грозы и усиление ветра.

В четверг похолодание окончательно закрепится. Дневная температура не превысит +20 градусов. Вечером ожидается новая волна дождей, а на востоке края осадки местами могут быть сильными и продолжительными.

Но несмотря на это, ночи останутся достаточно теплыми. В ближайшие дни температура ночью будет держаться в пределах +11…+16 градусов, а в среду местами может повыситься до +18.

До конца недели существенного потепления не ожидается. Днем воздух будет прогреваться до +18…+21 градуса, ночью температура составит около +10…+13. Дожди будут практически во всех районах края.

