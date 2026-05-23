«Посвятила жизнь воспитанию детей»: в Добрянке установили мемориальную доску в память об учительнице, которую на крыльце школы зарезал ученик

В начале апреля на Олесю Багуту напал ученик с ножом. Фото: Администрация Добрянского муниципального округа Фото: Борис МЕРКУШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 22 мая, в музее Добрянской школы №5 состоялось открытие мемориальной доски в память об Олесе Петровне Багуте, которую зарезал ученик.

В Администрации Добрянского округа сообщили, что мемориальную доску открыли по инициативе педагогов и местных жителей, и напомнили, что ранее с предложением увековечить память педагога выступил губернатор Дмитрий Махонин.

В церемонии открытия приняли участие педагоги Добрянской школы №5, ученики и родные Олеси Петровны, а также глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.

Фото: Администрация Добрянского муниципального округа Фото: Борис МЕРКУШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Было сказано много добрых слов: говорили о её высоком профессионализме, душевной щедрости и преданности своему делу. Память об Олесе Петровне Багуте навсегда останется в стенах родной школы, - рассказали в местной администрации.

Трагедия, напомним, произошла 7 апреля в Добрянке. В школе проходил День здоровья и завуч Олеся Петровна вышла на крыльцо, чтобы провести зарядку для учеников средних классов. В этот момент на нее напал 17-летний школьник, который принес на занятия кухонный нож. Им он ударил завуча несколько раз.

Пострадавшую доставили в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Олеся Петровна преподавала русский язык и литературу, совмещала работу завучем с классным руководством у девятиклассников. В том самом классе, где и учился напавший на нее подросток. По одной из версий, мотивом убийства мог стать конфликт между педагогом и учеником: парень учился на двойки, и учитель не хотела допускать его к ОГЭ.

После расправы над женщиной подросток сам пришел в полицию и признался в том, что совершил. Следователи возбудили дело об убийстве, расследовать его будет отдел по расследованию особо опасных уголовных дел. Уже назначены все необходимые экспертизы, в том числе – судебно-психиатрическая, которая проверит подростка на вменяемость.

На суде об избрании меры пресечения школьник прятал лицо под шапкой. Фото: Борис МЕРКУШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Если вина школьника будет доказана, ему, как несовершеннолетнему, грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия подростка отправили в СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокат подростка, зарезавшего учительницу в Добрянке, назвала мотив убийства (подробнее...)

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru