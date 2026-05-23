В Пермском крае партия «Новые люди» создала сообщество для поддержки малого бизнеса и самозанятых

Фото: партия «Новые люди».

Главная цель сообщества — поддержать производителей в непростых экономических условиях, создать площадку для общения, а также наладить диалог между предпринимателями и представителями власти.

Председателем сообщества предпринимателей стал Андрей Ляшков — пермский девелопер, инвестор и эксперт в сфере недвижимости с опытом работы более 20 лет.

«Я хочу помочь молодым предпринимателям развить свой бизнес, поделиться своим опытом и рассказать, как взаимодействовать со своими коллегами. Мы организуем структуру, которая поможет объединить самозанятых и малых бизнесменов. Она поможет решать общие задачи и будет полезна на самом старте развития своего предпринимательского пути», — поделился Андрей Ляшков.

Новое сообщество позволит начинающим предпринимателям избежать типичных ошибок, свойственных новичкам.

«Сообщество развивается только благодаря людям, они сами формируют рабочий, автономный и живой механизм для эффективного решения проблем наших предпринимателей в Пермском крае. Мы посчитали нужным дать толчок для объединения тех, кто развивает своё дело и работает на благо нашего края», — говорит руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Пермском крае Егор Лаптев.

Партия «Новые люди» занимается системной поддержкой предпринимательства. С 2022 года она реализует программу «Я в деле» для студентов вузов и ссузов, которые хотят запустить собственные стартапы. За несколько месяцев обучения они проходят путь от идеи до её воплощения. В этом им помогают опытные наставники. Сейчас подходит к концу уже девятый сезон программы, её выпускниками стали тысячи пермских студентов.

Кроме того, на федеральном уровне депутаты Госдумы от «Новых людей» разработали целый ряд законопроектов, направленных на поддержку предпринимательства. Партия выступает за снижение административных барьеров, налоговых нагрузок и расширение доступных льготных кредитов.