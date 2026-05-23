Качество снимка оставляет желать лучшего, наверняка вживую это зрелище гораздо красивее. Фото: Александр Таскаев

В живописном поселке Ильинский, который раскинулся на берегу реки Обвы, можно увидеть не только красивые природные пейзажи, но и яркие атмосферные явления. Одним из таких с редакцией «КП-Пермь» поделился местный житель Александр Таскаев.

- Метеоритная пыль над Ильинском. Долго ждал. Красота, - так Александр подписал присланные в нашу редакцию фотографии.

Серое "облачко" под звездой и есть метеоритная пыль. Фото: Александр Таскаев

На этом фото шлейф от пыли получился длиннее. Фото: Александр Таскаев

Лектор Пермского планетария Виталий Францев объяснил, что метеоритная пыль появляется от сгоревшего в слоях атмосферы астероида и напомнил о других космических событиях.

Так, с 1 июня – начинается сезон серебристых облаков на фоне сумеречного неба.

- Это самые высокие атмосферные явления на планете, - говорит Виталий Францев. - Облака находятся на высоте 75–85 километров и освещаются Солнцем, когда оно находится на 6–16 градусов ниже горизонта, что придает им серебристо-голубое свечение. Точную дату появления определить невозможно, так как сама природа с помощью метана и температуры создает кристаллы льда на скоплениях метеорной или вулканической пыли, словно как морозные узоры на окне.

17 июня в 23.00 – Венера (74%), Луна (10%), Юпитер и Меркурий (34%) выстроятся вдоль линии эклиптики на северо-западе.

21 июня в 13:24 – летнее солнцестояние.

- Начало астрономического лета! День летнего солнцестояния – самый длинный день в году, продолжительность которого на широте Перми составляет 18 часов 11 минут. Создаётся впечатление, что Солнце будто бы застывает в зените и несколько дней подряд восходит высоко над горизонтом, - добавил Францев.

