В очередной раз рядом с нашим регионом фиксируют вражеские беспилотники.

Беспилотная опасность в Пермском крае 23 мая 2026 года

Утро 23 мая для пермяков началось с сообщений от РЧРС о Беспилотной опасности, последующим воем сирен и звуком поднявшихся в небо истребителей. В очередной раз рядом с нашим регионом фиксируют вражеские беспилотники.

Тем временем пермяки в соцсетях пишут, что сирены воют почти в каждом районе города, а где-то вой сопровождается голосовым сообщением об опасности. Также в сети появились сообения и кадры о пролете дрона над Пермским краем.

Официальной информации о фиксации в небе вражеских дронов пока нет. Кроме режима «Беспилотной опасности»в регионе также ввели режим «Ковер». Большое Савино закрыто на прием и выпуск самолетов.

Приостановили забег

Сегодня утром по центру города и по набережной Камы в рамках полумарафона «ЗаБег.РФ» доолжен был состояться забег, но из-за угрозы атаки вражеских дронов его приостановили.

В соцсетях пермяки делятся кадрами из центра города. На них видно, что часть центральных улиц, как и планировалось для забега, перекрыли. Но старт забегу не дают, а по громкоговорителю пермяков инструктируют, что нужно делать при угрозе атаки вражеских дронов. В частности - укрыться в безопасном месте.

БПЛА в Перми 23 мая сбили или нет

Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что несколько беспилотников было сбито на подлете к региону силами Минобороны и мобильными огневыми группами. Но некоторым дронам все же удалось ударить по одному из промышленных предприятий.

- По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, - обратился к жителям глава региона.

Задержка рейсов в аэропорту Большое Савино

Из аэропорта Большое Савино не могут вылететь восемь самолетов. По данным онлайн-табло воздушной гавани на 11.35, задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Москву и Баку. Приземлиться у нас не могут четыре рейса - из Москвы, Сочи, Баку и Хургады.

Фото: aviaperm.ru

Фото: aviaperm.ru

Видео предоставлено подписчиком КП-Пермь Обстановка в пермском аэропорту

В 12.07 краевое Минтербез сообщил, что в регионе сняли режим "Беспилотная опасность". А Росавиация сообщила, что сняла ограничения в аэропорту.

Что делать при угрозе БПЛА

- Если вы находитесь в здании, не пользуйтесь лифтом. Лучше спуститься в подземные помещения — например, в подвал, паркинг, гараж или переход.

- Если вы находитесь в здании, важно держаться подальше от окон. Безопаснее всего укрыться в комнате без окон, такой как ванная, коридор или кладовая, либо спуститься в подвал. Рекомендуется сесть или лечь на пол и закрыть голову руками.

- Если вы на улице или в транспорте, ннужно выйти из него и отойти от возможной опасной зоны не менее чем на 100 метров. Укрыться можно в ближайшем защищённом месте, например в подземной парковке или переходе.

- Если вы увидели в небе вражески дрон, нужно сразу уйти из зоны риска, спрятаться за зданием или деревьями и увеличить расстояние до не менее 100 метров. После этого нпозвоните 112, указав точное место и время.

Кроме этого, нельзя находиться в прямой видимости беспилотника, пытаться сбить его самостоятельно, использовать рядом мобильные телефоны, радио- и GPS-устройства, а также подходить к упавшему аппарату или трогать его.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru