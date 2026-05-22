Остались только пятнышки на асфальте: в Перми водитель внедорожника раздавил семейство утят, которых мама вела через дорогу

Семейство переходило дорогу в Заостровке. Фото: Антон Швецов.

Душераздирающий случай заснял пермяк на видео, пытаясь сделать милые кадры. В четверг, 21 мая, в Заостровке мама-уточка с выводком из пяти утят переходила автомобильную дорогу. В это время по левой полосе ехал внедорожник. Но водитель, вместо того, чтобы притормозить и переждать пешеходов - хладнокровно переехал семейство.

Пермяк Антон Швецов стал очевидцем момента и рассказал о случившемся в соцсетях:

Утки переходят дорогу в Заостровке.

- Я вышел из машины и наблюдал милую картину: утка подходит к дороге, а позади нее 5-6 малышей. Меня поразило, что мама семейства была очень осторожной: аккуратно смотрела по сторонам и постепенно начинала переходить. Я думаю, дай достану телефон и сниму – это действительно очень милая картинка.

Вдруг на левой полосе дороги появился внедорожник - черный Tank 500.

- Мне показалось, что водитель видит семейство и притормаживает. В этот момент я как раз взял телефон, сделал фото, а когда включил запись – увидел, что на асфальте остались только три-четыре пятнышка, - говорит Антон.

Только двое утят с мамой успели убежать из-под колес и избежать страшной участи.

- Думаю, водитель сделал это намеренно, потому что он сбросил скорость и все равно их раздавил.

Кстати, утка уже не в первый раз переходит дорогу в этом месте и уже попадала на камеры. Рядом пешеходный переход и машины в этом месте всегда сбрасывают скорость.