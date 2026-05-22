В Пермском крае учитель занимался мастурбацией перед семиклассниками

Вечером 21 мая по соцсетям разошелся ролик, заснятый школьниками Нытвенского района, станции Чайковская. Там семиклассники столкнулись с шокирующем поведением учителя.

Видео, которое сняли ученики в кабинете, сидя за партами, длится всего несколько секунд. На кадрах видно, что внутри школьного класса есть отдельный кабинет для учителя. Мужчина, предположительно учитель информатики, сидит на стуле лицом к ученикам, дверь приоткрыта. Расстегнув штаны, он занимался самоудовлетворением.

Как пишут ученики в соцсетях, делает мужчина это уже не в первый раз. После того как видео попало в сеть, делом занялся следственный комитет.

- Следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по информации в СМИ по факту противоправных действий мужчины в одной из школ региона. Подозреваемый задержан, - рассказали в СУ СК России по Пермскому краю.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Пермского края, 21 мая поступила информация о том, что в одной из поселковых школ Нытвенского округа выявлен факт противоправного преступного поведения учителя. Ведутся следственные действия.