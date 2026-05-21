Общество21 мая 2026 12:58

Участниками второго этапа краевого Форума сельской молодёжи стали более 100 человек

В мероприятии приняли участие студенты агропромышленных учебных заведений и молодые специалисты сельскохозяйственной отрасли
Виктория АНДРЕЕВА
Фото предоставлено Министерством агропромышленного комплекса Прикамья

Пермский агропромышленный техникум стал площадкой для проведения второго этапа краевого Форума сельской молодежи, участие в котором приняли более ста студентов из учебных заведений региона и сельскохозяйственных организаций Прикамья.

Организаторами форума выступают региональное Министерство агропромышленного комплекса и Центр развития агробизнеса. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Напомним, на первом этапе форума, который прошел в марте этого года, участники обсудили развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, познакомились с современными агротехнологиями и успешными практиками ведения агробизнеса. А также приняли участие в интеллектуальной игре «Агроквиз» и встретились с министром агропромышленного комплекса Пермского края Анной Быковой для обсуждения молодежных инициатив, проектов и перспектив сотрудничества в аграрной сфере.

«Мы открыты к диалогу!»

Во время второго этапа форума для представителей Пермского агропромышленного техникума, Кунгурского колледжа агротехнологий и управления, предприятий «Мясокомбинат Кунгурский» и Агро-Альянс», агрофирмы «Труд», школы агробизнестехнологий, а также студенческих отрядов была организована интерактивная лекция, направленная на развитие управленческих навыков и креативного мышления в агропромышленном комплексе. Провел ее исполняющий обязанности директора РИНО ПГНИУ Михаил Мухин.

- Сегодня сельское хозяйство активно развивается, внедряются новые технологии, создаются современные условия для жизни и работы на селе. И именно молодёжь, которая живёт и работает в сельских территориях, лучше всех видит, что ещё можно улучшить, какие идеи действительно нужны людям и отрасли. Мы открыты к диалогу, готовы слышать ваши предложения и поддерживать инициативы не только словами, но и реальными ресурсами и возможностями для развития. Уверены, что вместе с молодыми людьми сможем сделать сельские территории ещё более комфортными, перспективными и сильными, – выступила с приветственным словом министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова.

Кузница кадров

По словам одной из участниц форума – 10-классницы школы агробизнестехнологий Алины Рукавишниковой, форум – это отличная возможность узнать о развитии агрокомплекса как в регионе, так и в стране в целом:

- Интересно было послушать про агроклассы, оказывается, их становится всё больше, и это очень здорово. Думаю, что развитие и увеличение числа таких агротехклассов постепенно будут разрушать сложившиеся стереотипы о сельском хозяйстве среди молодёжи.

Как отметили в краевом мингаро, место проведения Форума было выбрано не случайно. Пермский агропромышленный техникум – одна из кузниц кадров для агропромышленного комплекса региона. Лаборатории с современной техникой позволяют вывести обучение на новый уровень и привлечь молодёжь в сельское хозяйство.

Третий – заключительный – этап Форума пройдет в сентябре.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что в Прикамье уделяется особое внимание подготовке кадров для местных предприятий любой отрасли, и регион опирается на модель «школа – техникум/вуз – предприятие». От учебного заведения требуется соответствующая подготовка выпускников, а от работодателей – конкретный заказ и поддержка будущих специалистов.

«Нам важен обмен опытом!»

Директор по персоналу предприятия «Агро-Альянс» Марина Глинских рассказала, что сотрудничество с местными образовательными учреждениями помогает привлекать квалифицированные кадры на свинокомплекс:

- Сначала у студентов есть возможность пройти практику. В этом году с техникума у нас практиканты абсолютно всех направлений. Ребятам интересно, есть те, кто заинтересован и готов идти к нам работать после получения образования. Мне нравится формат Форума, считаю, что нужно охватывать все территории региона, масштабировать мероприятие, это важно для обмена опытом».