Участниками второго этапа краевого Форума сельской молодёжи стали более 100 человек

Фото предоставлено Министерством агропромышленного комплекса Прикамья

Пермский агропромышленный техникум стал площадкой для проведения второго этапа краевого Форума сельской молодежи, участие в котором приняли более ста студентов из учебных заведений региона и сельскохозяйственных организаций Прикамья.

Организаторами форума выступают региональное Министерство агропромышленного комплекса и Центр развития агробизнеса. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Напомним, на первом этапе форума, который прошел в марте этого года, участники обсудили развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, познакомились с современными агротехнологиями и успешными практиками ведения агробизнеса. А также приняли участие в интеллектуальной игре «Агроквиз» и встретились с министром агропромышленного комплекса Пермского края Анной Быковой для обсуждения молодежных инициатив, проектов и перспектив сотрудничества в аграрной сфере.

Фото предоставлено Министерством агропромышленного комплекса Прикамья

«Мы открыты к диалогу!»

Во время второго этапа форума для представителей Пермского агропромышленного техникума, Кунгурского колледжа агротехнологий и управления, предприятий «Мясокомбинат Кунгурский» и Агро-Альянс», агрофирмы «Труд», школы агробизнестехнологий, а также студенческих отрядов была организована интерактивная лекция, направленная на развитие управленческих навыков и креативного мышления в агропромышленном комплексе. Провел ее исполняющий обязанности директора РИНО ПГНИУ Михаил Мухин.

- Сегодня сельское хозяйство активно развивается, внедряются новые технологии, создаются современные условия для жизни и работы на селе. И именно молодёжь, которая живёт и работает в сельских территориях, лучше всех видит, что ещё можно улучшить, какие идеи действительно нужны людям и отрасли. Мы открыты к диалогу, готовы слышать ваши предложения и поддерживать инициативы не только словами, но и реальными ресурсами и возможностями для развития. Уверены, что вместе с молодыми людьми сможем сделать сельские территории ещё более комфортными, перспективными и сильными, – выступила с приветственным словом министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова.

Кузница кадров

По словам одной из участниц форума – 10-классницы школы агробизнестехнологий Алины Рукавишниковой, форум – это отличная возможность узнать о развитии агрокомплекса как в регионе, так и в стране в целом:

- Интересно было послушать про агроклассы, оказывается, их становится всё больше, и это очень здорово. Думаю, что развитие и увеличение числа таких агротехклассов постепенно будут разрушать сложившиеся стереотипы о сельском хозяйстве среди молодёжи.

Как отметили в краевом мингаро, место проведения Форума было выбрано не случайно. Пермский агропромышленный техникум – одна из кузниц кадров для агропромышленного комплекса региона. Лаборатории с современной техникой позволяют вывести обучение на новый уровень и привлечь молодёжь в сельское хозяйство.

Фото предоставлено Министерством агропромышленного комплекса Прикамья

Третий – заключительный – этап Форума пройдет в сентябре.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что в Прикамье уделяется особое внимание подготовке кадров для местных предприятий любой отрасли, и регион опирается на модель «школа – техникум/вуз – предприятие». От учебного заведения требуется соответствующая подготовка выпускников, а от работодателей – конкретный заказ и поддержка будущих специалистов.

«Нам важен обмен опытом!»

Директор по персоналу предприятия «Агро-Альянс» Марина Глинских рассказала, что сотрудничество с местными образовательными учреждениями помогает привлекать квалифицированные кадры на свинокомплекс:

- Сначала у студентов есть возможность пройти практику. В этом году с техникума у нас практиканты абсолютно всех направлений. Ребятам интересно, есть те, кто заинтересован и готов идти к нам работать после получения образования. Мне нравится формат Форума, считаю, что нужно охватывать все территории региона, масштабировать мероприятие, это важно для обмена опытом».