Вспомнил про солдатиков и исправил тройки

Делимся итогами радикального эксперимента, как мы поменяли смартфон на кнопочный телефон.

На 9 лет подарила сыну мечту – смартфон. До этого он ходил с моим старым телефоном, где нет ни игрушек, ни модных приложений. Последствия были печальными – с гаджетом ребенок не расставался даже ночью, ловко научился обходить родительский контроль и с 4 и 5 очень быстро скатился на тройки.

Никакие уговоры не действовали, в итоге гаджет пришлось конфисковать. Накануне лета, когда контролировать «сидение детей в телефонах» еще сложнее, делимся итогами радикального эксперимента и обсуждаем, какие еще меры помогут.

Прятался с телефоном под одеялом

Глядя на счастливого ребенка с заветным гаджетом в руках, я была очень довольна собой: угодила парню. Но радость моя длилась недолго. Родительский контроль сын взломал на второй день, и телефон стал тайком уползать в кровать после отбоя – Никита самозабвенно резался в стрелялки, пока однажды я среди ночи не заглянула в его комнату. У нас состоялся серьезный разговор, но особых выводов не последовало.

Дальше все покатилось как снежный ком: утром в школу не добудишься, а вечером не усадишь за уроки. В конце четверти меня ждал настоящий шок. Сын всегда был хорошистом, а тут вдруг скатился на тройки.

Мы разговаривали, я приводила доводы, как гаджеты влияют на зрение, психику и мозги - сын кивал, все понимал, но как только я выходила из комнаты, сразу хватался за любимую игрушку.

Бороться с телефонной зависимостью я решила радикально, поэтому в первый же день весенних каникул смартфон с играми я просто отобрала, а вместо него вручила сыну простой кнопочный телефон.

«Пацаны засмеют!»

Это было вселенское горе. Никита заявил, что ни за что не будет ходить «с этим»:

- Мама, меня же пацаны засмеют! Как я с таким телефоном в школу приду.

Потом сын начал просить хотя бы ненадолго вернуть прежний гаджет - «просто поиграть». Признаюсь, поначалу у меня случались провалы: в те дни, когда ребенок оставался дома один на весь день и выполнял все, что я поручала, ему все же удавалось выклянчить телефон «на чуть-чуть». И каждый раз я горько об этом жалела, потому что, когда я возвращалась, он не отдавал трубку, а тщательно прятал ее, клятвенно обещая пользоваться совсем недолго. Иногда мне было лень переворачивать всю комнату в поисках гаджета - и его «прятки» срабатывали.

Самым трудным было забрать телефон в выходной: ради игр сын мог проснуться и в семь утра, тогда как мне хотелось поспать хотя бы до девяти. Пока я спала, он непрерывно «рубился» не вставая с постели. А попробуй отобрать телефон после нескольких часов утренней игры - истерики и испорченное настроение на весь день гарантированы всей семье.

Со временем я поняла: испытание «ребенок без телефона» - оно не только для сына, но и для родителя. Проверяется стойкость взрослого. Ведь когда сын сидит в телефоне, он не мешает и не донимает. А если гаджета нет - нужна собственная включенность. И здесь главное - не сдаться и не затыкать ребенка телефоном.

После отказа от гаджета - ребенок стал больше времени проводить на улице и кататься на велосипеде.

Никита стал чаще обращаться ко мне с просьбами: вместе порисовать или выслушать его школьные истории. Он вдруг словно заново вспомнил, что все еще ребенок. Достал из шкафа машинки, солдатиков, конструктор — и в гостиной снова, как раньше, каждый день стали вырастать целые города. Игрушки, которые я уже думала отдать малышам, вновь стали любимыми.

А еще он перестал копаться перед прогулкой. Раньше Никита долго сомневался, остаться дома с телефоном или идти гулять - теперь выбегает моментально, как только увидит друзей во дворе.

С уроками налаживалось не так быстро. Конечно, заставлять делать домашку стало чуть легче: теперь не нужно предварительно отбирать телефон и выслушать истерику. Но ребенок быстро нашел новые поводы отлынивать - поиграть или подольше побегать во дворе.

Я как мама заметила: игры в телефоне только раззадоривают детскую психику. Сыну было сложно сосредоточиться на чтении или задачках после стрелялок и веселых видео в соцсетях. А простые игры с машинками и конструктором - наоборот, развивают фантазию и заставляют придумывать решения: как построить башню или проложить дорогу.

Оценки стали чуть лучше, но это процесс не быстрый. Главное - сын теперь может дольше удерживать внимание и сосредотачиваться на заданиях.

Кстати, страх перед насмешками не оправдался: в школе Никита сказал друзьям, что разбил телефон, поэтому ходит с кнопочным. Никто не засмеял - и он очень этому рад.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

О том, как договариваться с ребенком и находить баланс в цифровом мире, рассказал учитель истории и обществознания Андрей Михайлович Сальников:

- Телефоны у детей - это действительно проблема. К сожалению гаджеты формируют зависимость. Телефон воздействует на мозг так, что ребенку хочется получать много маленьких и простых кусочков информации - такой, где особо задумываться не надо. Привычка к легкому дофамину закрепляется с детства. Очень часто родители дают ребенку телефон, чтобы занять его и не заниматься самим. А когда проблема вырастает из такого раннего возраста, решать ее потом становится крайне сложно, поскольку зависимость уже сформировалась. И если родители пытаются бороться с ней радикально, это действует как при алкогольной или наркозависимости - в ответ идут агрессия и конфликт.

Итак, что же делать?

- Когда ребенок еще маленький, не отмахивайтесь от него телефоном. Придумывайте совместные игры, старайтесь больше общаться. Дошкольникам вообще нельзя часами зависать в гаджетах – это бьет по формирующейся психике и вниманию.

- Если ребенок уже привык к телефону, с ним нужно договариваться. Можете прописать с ним настоящий договор с соблюдением его прав и обязанностей. Ребенок имеет право пользоваться телефоном определенное время в течение дня, но только при условии, что он выполняет свои обязанности: сделал уроки, помог по дому – тогда может взаимодействовать с гаджетом. А перед сном телефон отвлекает и мешает спать, так что это время должно быть под полным запретом.

- Чтобы помочь ребенку бороться с зависимостью от телефона, предложите ему альтернативу: поискать интересную песню, сыграть в познавательную или словесную игру либо повторить английские слова. Так гаджет из пустой «залипалки» превратится в полезный инструмент.

- Телефон – неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому важно устанавливать правила его использования с детьми. Как и для любой другой вещи, для гаджета должны быть свои границы. Мы сами даем ребенку телефон, в том числе, чтобы быть спокойными за его безопасность и оставаться на связи. Тревожность в обществе сейчас довольно высокая, и к тому, чтобы забирать телефоны у детей полностью, никто не готов.