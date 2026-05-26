«Хотите вернуть сына – платите полтора миллиона» в Перми накануне последнего звонка пропал 18-летний выпускник

Фото предоставлено родственниками.

18-летний Владимир Смирнов ушел из дома с улицы Камчатовской в понедельник, 25 мая, в 12.20. Последним его видел 9-летний брат. А около восьми вечера родителям стали поступать звонки с неизвестных номеров.

- Позвонили жене и сказали «Ваш сын у нас. Хотите вернуть – платите полтора миллиона», - говорит отец пропавшего Михаил.

Сначала родные не восприняли эти слова всерьез – мало ли кто балуется. Но когда стали набирать сыну – его телефон оказался вне зоны доступа, а вечером Вова так и не вернулся домой. Тогда родители забили тревогу и обратились в полицию.

- Я понял, что это мошенники. И дальше не стал с ним общаться. Они звонили жене. Сейчас они звонят уже дочке, которая учится в Москве, и с нее требуют деньги и выкуп.

Сейчас полиция отслеживает передвижения школьника по видеокамерам. Параллельно родители написали заявление в ФСБ, потому что угрозы продолжают поступать.

- Сегодня звонили, угрожали уже повторно, когда узнали, что мы обрались в полицию. В правоохранительных органах нам посоветовали не брать трубки и не общаться с мошенниками. Сейчас нам очень важно найти сына!

Волнуются за пропавшего парня и его друзья, которые сейчас активно принимают участие в поисках:

- Мы ходили искали его по Комсомольскому проспекту. Сегодня обошли Громовский микрорайон, возле 42-й школы. Последний раз он выходил на связь в 19.44. Переписывался с другом – тот спросил его что делаешь и Вова ответил «Чилю. Ты ЧД?» То есть это реально он написал, это его сленг, он так общается. А уже через 40 минут родителям стали звонить с требованием выкупа, - рассказала подруга пропавшего.

Сейчас поиски подростка ведут полиция, волонтеры пермских поисковых отрядов, родственники и друзья.

Во вторник в школе пропавшего подростка был последний звонок – Вова на нем так и не появился.

- В последнее время он очень сильно переживал за предстоящие экзамены, наверное больше, чем мы все. Был закрытым. Обычно мы все друг другу рассказываем, но в последние три дня он ничем не делился. Просто сухо отвечал: «Готовлюсь, решаю». Впереди у него еще сложный вступительный экзамен. Он хотел поступать на архитектора.

У Володи много друзей и знакомых - сейчас мы всех подключаем, мы все плачем. В полиции сказали, что он может быть под влиянием мошенников, то есть его реально могли забрать. Нам посоветовали, чтобы мы всеми способами пытались с ним связаться, отговаривали его не поддаваться влиянию.

Родные разместили ориентировки с фотографией подростка. Фото из нее было сделано утром в понедельник. Парень ушел из дома в черном худи, черной куртке, черных штанах и зеленых кедах. Рост подростка примерно 178см. Из дома он ушел без очков.

Если вы видели пропавшего парня или знаете о его местонахождении, сообщите в полицию по телефонам 102 или 112.