Взорвалась квартира, а ее хозяина нашли мертвым на ж/д путях за несколько километров: что произошло на улице Ломоносова в Березниках

Со дня трагедии прошел почти год.

В прошлом году, 30 мая, утром, в квартире на улице Ломоносова в Березниках прогремел взрыв. Ударной волной выбило окна, на улицу выбросило вещи, начался пожар. Когда на место приехали пожарные, вся квартира была в огне. Пламя быстро сбили, обошлось без пострадавших: в самой квартире людей не было, а соседи успели выбежать на улицу.

Дальше начались странности. Через несколько часов после взрыва на ж/д путях нашли метрвым хозяина квартиры, а его жена Екатерина и источник «КП-Пермь» высказали предположение, что взрыв с последующим пожаром произошли не просто так.

— В этой квартире мы жили вместе с мужем, - рассказывала тогда Екатерина. - Обустроили ее, сделали ремонт за свой счет, платили коммуналку и, чтобы остальные родственники на нее не претендовали, выписали их по решению суда. Но на жилплощадь претендовала родная сестра Александра Марина, которая уже несколько лет с семьей жила в Екатеринбурге. Мы долго пытались договориться. Но потом они стали угрожать.

К расследованию подключились и полицейские, и следователи. Одни выясняли, почему произошел взрыв, другие разбирались в причинах смерти хозяина квартиры.

С момента ЧП прошел почти год, и мы решили узнать, чем закончилась проверка.

В Уральском следственном управлении на транспорте СКР нам сообщили: «По факту смертельного травмирования мужчины поездом по статье 263 УК РФ принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием состава преступления».

То есть, Александр умер не криминальной смертью.

В ближайшее время мы опубликуем причину, из-за которой взорвалась квартира.

