Ведомства не запрашивают персональные данные в частных переписках

Фантазии кибер-мошенников не знают предела. Чуть ли не ежедневно появляются все новые и новые схемы обмана. На этот раз под ударом оказались люди, которые ранее уже пострадали от чьих-то преступных действий.
Поддельные сайты и фальшивые каналы
Работает схема так: преступники проникают в тематические чаты и сообщества, где обсуждаются случаи мошенничества, и распространяют через ботов ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы правоохранительных органов.
Аферисты копируют реальные новости, стилизуют страницы под государственные ведомства и добавляют «контактные данные» для связи. Под предлогом возврата похищенных средств или перерасчета выплат, в том числе для участников СВО, человека убеждают оставить персональные данные или вступить в дальнейшее взаимодействие.
На практике подобные действия направлены на повторное вовлечение пострадавших в мошеннические схемы, включая кражу персональных данных, оформление кредитов и выманивание денежных средств.
Тактика «вторичного удара»
Депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что преступники все чаще используют тактику «вторичного удара»:
- Мошенники целенаправленно работают с уже пострадавшими людьми, понимая их уязвимое психологическое состояние. Обещание вернуть деньги или получить компенсацию становится мощным инструментом для повторного обмана.
При этом особую опасность представляет имитация официальных ресурсов государственных органов.
- Создание фальшивых сайтов и каналов, стилизованных под Следственный комитет или другие ведомства, направлено на формирование ложного доверия. Визуальное сходство с официальными ресурсами может ввести в заблуждение даже внимательных пользователей.
Антон Немкин подчеркнул, что государственные органы не ведут подобную работу через мессенджеры и не запрашивают персональные данные в частных переписках:
- Ни одно ведомство не предлагает компенсации через чаты, ботов или личные сообщения. Все официальные процедуры строго регламентированы и проходят исключительно через установленные каналы взаимодействия.
Очень важно проверять любую информацию и избегать перехода по сомнительным ссылкам. Если вам предлагают вернуть деньги или оформить выплату через мессенджер - это прямой признак мошенничества. Необходимо игнорировать такие сообщения и обращаться за разъяснениями только в официальные структуры.
Эксперты напоминают: при любых сомнениях важно не вступать в диалог с неизвестными лицами, не передавать персональные данные и не переходить по ссылкам из непроверенных источников.
Партийный проект «Цифровая Россия» представляет еженедельную рубрику о том, как не стать жертвой мошенников. Мы ежедневно сталкиваемся с новыми, все более изощренными схемами обмана: звонки «из банка», поддельные сайты, взломанные аккаунты, давление и манипуляции. Мошенники играют на доверии, страхе и спешке - и именно поэтому так важно знать их приемы в лицо.