Ведомства не запрашивают персональные данные в частных переписках

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фантазии кибер-мошенников не знают предела. Чуть ли не ежедневно появляются все новые и новые схемы обмана. На этот раз под ударом оказались люди, которые ранее уже пострадали от чьих-то преступных действий.

Поддельные сайты и фальшивые каналы

Работает схема так: преступники проникают в тематические чаты и сообщества, где обсуждаются случаи мошенничества, и распространяют через ботов ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы правоохранительных органов.

Аферисты копируют реальные новости, стилизуют страницы под государственные ведомства и добавляют «контактные данные» для связи. Под предлогом возврата похищенных средств или перерасчета выплат, в том числе для участников СВО, человека убеждают оставить персональные данные или вступить в дальнейшее взаимодействие.

На практике подобные действия направлены на повторное вовлечение пострадавших в мошеннические схемы, включая кражу персональных данных, оформление кредитов и выманивание денежных средств.

Тактика «вторичного удара»

Депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что преступники все чаще используют тактику «вторичного удара»:

- Мошенники целенаправленно работают с уже пострадавшими людьми, понимая их уязвимое психологическое состояние. Обещание вернуть деньги или получить компенсацию становится мощным инструментом для повторного обмана.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Пермского края Антон Немкин. Фото: Пресс-служба ФПП «Цифровая Россия».

При этом особую опасность представляет имитация официальных ресурсов государственных органов.

- Создание фальшивых сайтов и каналов, стилизованных под Следственный комитет или другие ведомства, направлено на формирование ложного доверия. Визуальное сходство с официальными ресурсами может ввести в заблуждение даже внимательных пользователей.

Антон Немкин подчеркнул, что государственные органы не ведут подобную работу через мессенджеры и не запрашивают персональные данные в частных переписках:

- Ни одно ведомство не предлагает компенсации через чаты, ботов или личные сообщения. Все официальные процедуры строго регламентированы и проходят исключительно через установленные каналы взаимодействия.

Очень важно проверять любую информацию и избегать перехода по сомнительным ссылкам. Если вам предлагают вернуть деньги или оформить выплату через мессенджер - это прямой признак мошенничества. Необходимо игнорировать такие сообщения и обращаться за разъяснениями только в официальные структуры.

Эксперты напоминают: при любых сомнениях важно не вступать в диалог с неизвестными лицами, не передавать персональные данные и не переходить по ссылкам из непроверенных источников.

ВАЖНО

Партийный проект «Цифровая Россия» представляет еженедельную рубрику о том, как не стать жертвой мошенников. Мы ежедневно сталкиваемся с новыми, все более изощренными схемами обмана: звонки «из банка», поддельные сайты, взломанные аккаунты, давление и манипуляции. Мошенники играют на доверии, страхе и спешке - и именно поэтому так важно знать их приемы в лицо.