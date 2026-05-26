От пермской микросхемы - к мировым рынкам

На первый взгляд - обычная небольшая плата размером со спичечный коробок. Но на ней - сотни крошечных резисторов, транзисторов и конденсаторов. За то, чтобы каждая деталь оказалась точно на своем месте, отвечает оператор линии поверхностного монтажа Никита Пичкалев. Его работа требует максимальной точности. Несмотря на высокую автоматизацию, производство спутниковых терминалов без человеческого контроля невозможно.

- Процесс очень увлекательный. И самое главное - я вижу огромный потенциал. Не только внутри страны, но и в международной кооперации и продажах. Такие приборы сегодня нужны во всем мире, - объясняет специалист.

Речь идет о пермской компании «ГалилеоСкай», которая разрабатывает умные трекеры для мониторинга транспорта и стационарных объектов. Технологию придумали в Перми, а используют сегодня далеко за пределами России.

- Поставки идут не только в страны Евразийского экономического союза, но и на дальнее зарубежье, например, в Бразилию, Мексику, Перу, Индонезию, - отмечает начальник производства Дмитрий Гуреев.

И это далеко не единичный пример. Сегодня Пермский край ведет внешнеторговую деятельность со 124 странами мира, а продукция предприятий региона поставляется в 112 государств. В международной промышленной кооперации участвуют более 600 компаний Прикамья. В регионе производят продукцию, без которой сложно представить современную промышленность: титан, минеральные удобрения, кабельную продукцию, оборудование для энергетики, нефтехимии и машиностроения.

За каждым промышленным успехом - не только технологии, но и люди. Инженеры, тестировщики, разработчики, рабочие. Именно они делают Прикамье одним из ключевых индустриальных центров страны.

Не случайно именно Пермь уже во второй раз становится площадкой заседания Комиссии Генерального совета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

На заседании обсудили развитие внешних связей российских регионов, в том числе с использованием возможностей партийной, парламентской и общественной дипломатии.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил символичность проведения в Прикамье мероприятия по вопросам евразийской безопасности и подчеркнул, что регион обладает мощным промышленным потенциалом и развитой экономикой.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщал, что развитию промышленности и инноваций будет посвящен отдельный раздел новой Народной программы партии. Для регионов это означает новые рынки сбыта, создание рабочих мест, рост налоговых поступлений, развитие производств и повышение качества жизни людей.

История «ГалилеоСкай» - лишь один пример того, как разработки пермских предприятий становятся востребованными по всему миру. И именно такие высокотехнологичные проекты сегодня формируют образ современного Пермского края - региона сильной промышленности, передовых технологий и реальных возможностей для людей

