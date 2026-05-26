«В лесах - сморчки, строчки и вешенки»: в конце мая пермякам можно отправляться на тихую охоту

На дворе - конец мая, а в лесах уже можно собирать сморчки, строчки, вешенки и летние опята. Как не перепутать съедобные грибы с ядовитыми, и где собирать дары леса, чтобы они оказались экологически чистыми, объяснила ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова.

Не берем вблизи трасс, переросшие и червивые

- Сроки плодоношения грибов зависят от погоды: холодное и влажное лето задерживает появление поздних видов и продлевает сезон весенних. А значит, если после снежной зимы и обильных дождей становится прохладно, то весенние грибы могут расти весь июнь, - объяснила эксперт.

Первыми - когда снег еще не полностью сошел - появляются сумчатые грибы - строчки, сморчковые шапочки и сморчковые уши. У большинства из них нет четкого разделения на шляпку и ножку, их форма больше напоминает сморщенные комки.

В мае начинают плодоносить вешенки - плоские мягкие ароматные грибы на стволах и ветвях деревьев. Они имеют большое разнообразие оттенков - от бежевых до желтых и серых - и практически не имеют ядовитых двойников. В это же время появляются и россыпи летнего опенка - нежного деликатеса с насыщенным ароматом.

- В июне с наступлением теплой и влажной погоды появляется первый грибной травянистый слой: подосиновики, подберезовики, сыроежки, маслята и даже белые грибы. Все они тяготеют к молодым деревьям и траве, поэтому собирают их на хорошо прогретых опушках, полянах и кромках леса.

А вот чтобы грибочки оказались не опасными для здоровья, не стоит брать их в городской среде из-за загазованности, а также вдоль автомобильных трасс. Также нельзя искать дары природы вблизи промышленных предприятий.

- Выбросы заводов и продукты горения оседают в почву с сажей, тяжелыми металлами и другими токсичными веществами в радиусе 4 км, и собранные здесь грибы накапливают эти вещества, становясь опасными для здоровья, - обращает внимание Мария Комбарова.

Определить съедобный гриб можно по комплексу признаков, и если возникло сомнение, то такой экземпляр лучше не брать. Еще одна опасность – это червивые или переросшие виды. Крупные экземпляры и наличие внутри червей могут быть опасны для здоровья.

- При перезревании в грибах запускается автолиз - распад белков, из-за чего даже внешне нормальный и съедобный вид становится ядовитым. Распознать это можно по цвету спороносного слоя: у губчатых видов, например, у белого гриба, нижняя сторона шляпки желтеет или зеленеет. А что касается червивости, то однозначного ответа нет. Если паразитов немного, гриб можно спасти, положив его в соленую воду. Личинки выберутся и погибнут. А если вредителей много, то гриб лучше не брать - насекомые оставили в нем продукты своей жизнедеятельности.

- Одни уверены, что срезание помогает сохранить грибницу, другие считают, что выкручивание менее вредно. На самом деле разницы нет. В дикой природе, где не ступает нога человека, плодовые тела живут сами по себе - они вырастают, созревают, разрушаются под действием автолиза и снова превращаются в почву. А вот чего нельзя делать однозначно, - это растаптывать и ворошить лесную подстилку с грибницей, которая представляет собой тончайшую нежную паутину, пронизывающую почву, - говорит эксперт ПГНИУ.

Во что собирать урожай?

- Грибы - продукт нежный и скоропортящийся, и от их правильной транспортировки и быстрой обработки зависит многое. Лучшая тара для перевозки - корзина, в которой ничего не помнется и где есть вентиляция. А после возвращения из леса нужно действовать быстро: первые часы самые важные для сохранения свежести. Опытный грибник очищает «добычу» на месте – срезает кончик ножки с песком и землей, убирает со шляпки листья и мусор, так как грязь создает среду для бактерий. Предельный срок до начала переработки – 24 часа, но оптимально уложиться в 6-8 часов.

Как лучше готовить грибы? Различные грибы требуют разной кулинарной обработки. Неправильный выбор способа может испортить вкус или сделать их опасными.

Молодые и крепкие экземпляры лучше варить или жарить. Слегка тронутые червями, некрасивые или не очень молодые использовать для заготовок, а совсем непривлекательные - измельчить и отправить на сушку, в заморозку или маринование.

- Все сумчатые - сморчки, строчки, сморчковые шапочки – нужно обязательно отварить в течение 10 минут, после чего слить воду и только после этого готовить. Грибы для засолки – валуи, грузди, млечники – имеют горький вкус, чтобы убрать горечь, надо либо вымачивать их двое суток, меняя воду, либо отваривать 15 минут, а уже потом солить. Отдельно стоит универсальный рыжик – его можно солить, жарить, мариновать и заранее не отваривать.

ВАЖНО

Сбор лесных ресурсов в России имеет правовые рамки. Существуют как разрешенные нормы, так и запреты, нарушение которых ведет к ответственности.

Согласно статье 11 Лесного кодекса РФ, граждане могут собирать грибы для личных нужд бесплатно, и количество собранного не ограничено. Однако приказ Минприроды № 494 от 28 июля 2020 года требует, чтобы заготовка велась способами, обеспечивающими сохранность ресурсов. Запрещено раскапывать лесную подстилку.

Если грибы собираются для продажи, человек должен оформить статус самозанятого или ИП, а с прибыли заплатить налог.

