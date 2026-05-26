«В графе «отец» стоит прочерк»: пермячка пыталась найти кровных родственников на федеральном канале

В эфире программы «ДНК» на телеканале НТВ развернулась трогательная и драматичная история, связанная с поиском кровных родственников. Одной из героинь выпуска стала жительница Перми Алина Пахомова, которая попыталась выяснить, действительно ли у нее растет на этом свете кровный племянник.

- Все началось со звонка моей старшей сестры Анны, которая сообщила, что у нашего покойного брата Павла якобы есть сын. Молодому человеку, по всем подсчетам, исполнилось уже 17 лет. Мать подростка - Ольга Ермоленко из Тамбова.

Чтобы доподлинно выяснить, является ли парень из Тамбова кровным племянником пермячки, женщина приехала на программу «ДНК» на федеральном канале.

- Не скрою, у меня был легкий шок от этого известия, и я до сих пор в это не верю, - делилась Алина в студии. - Наш брат Павел вел довольно свободный, и даже аморальный образ жизни, и не планировал заводить семью. Хотя если бы у него был ребенок, он точно бы нам об этом рассказал. К тому же в свидетельстве о рождении мальчика в графе «отец» стоит прочерк.

Свою версию событий рассказала на программе и сама Ольга – мать 17-летнего Кирилла. С Павлом она познакомилась в общежитии в 2007 году. Их роман длился два года, молодые люди даже жили вместе. Когда Ольга забеременела, Павел был рад и устроился работать на автомойку, чтобы содержать будущую семью.

Однако счастье было недолгим: на пятом месяце беременности Ольга узнала, что Павел попал в тюрьму за кражу. В роддоме ей объяснили, что брак не зарегистрирован, поэтому в свидетельстве о рождении сына в графе «отец» надо было поставить прочерк.

Спустя год после рождения ребенка Павел вернулся из колонии. Он познакомился с сыном, но совместная жизнь не сложилась: через три месяца мужчина снова совершил кражу - на этот раз у самой Ольги, украв деньги ее брата. Сумма по тем временам была огромная – 30 тысяч рублей!

- Я просто не знала, что мне делать. Брат - узнав судьбу денег, начал гнать меня из дома вместе с ребенком, и мне пришлось съехать.

Спустя полгода через прокуратуру - как сироте – матери-одиночке удалось добиться собственного жилья, и Ольга начала самостоятельно поднимать сына.

Когда мальчик подрос, он начал задавать вопросы о своем отце. Ольге пришлось признаться, что его папа погиб. Однажды об этом в телефонном разговоре сообщила ей сестра Павла - Анна. Но далее связь с родственниками бывшего сожителя была утеряна.

Жизнь Ольги постепенно наладилась: она вышла замуж, родила еще троих детей, но брак распался из-за домашнего насилия.

Шесть лет назад Ольга снова обрела семейное счастье – она вышла замуж, у нее родился пятый ребенок - младший сын. А не так давно многодетная мать решила найти родных отца своего старшего сына Кирилла и познакомить подростка с его кровной семьей.

- Я считаю, что - не смотря на пройденные годы и непростые обстоятельства - человеку важно знать, кто является его родственником. Сейчас Кирилл оканчивает школу, и хочет поступать учиться на геодезиста. А еще он очень хочет побывать в Перми, - рассказала Ольга в студии.

Однако результаты проведенного в программе ДНК-теста оказались неутешительными: вероятность того, что 17-летний Кирилл из Тамбова является кровным родственником пермячки Алины Пахомовой и ее семьи, составила 0%. Надежды на воссоединение семьи не сбылись.

