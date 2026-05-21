«Это люди с высоким чувством долга!»

В служебную командировку в Северодонецк выехала очередная - 15 за четыре года - бригада пермских медиков. Как сообщили в краевом минздраве, в ее состав вошли терапевты, анестезиолог-реаниматолог, хирург и медицинская сестра-анестезист. Специалисты из Перми будут оказывать медицинскую и организационно-методическую помощь в городской больнице.

«Скоро пермяки приедут?»

- Мы всегда с большим нетерпением ждем приезда врачей, спрашиваем друг у друга: скоро ли пермяки приедут? - говорит жительница Северодонецка Людмила. - Они очень внимательные, отзывчивые и компетентные, настоящие профессионалы!

Отметим, медицинские работники Прикамья выезжают в Северодонецк с августа 2022 года. И жители города регулярно передают слова благодарности в адрес специалистов региона.

Несмотря на тяжелые дежурства и приемы, многие возвращаются в Северодонецк снова и снова. Понимают, что вопрос с собственными медицинскими кадрами до сих пор стоит очень остро.

- Когда мы приехали в Северодонецк в первый раз, город был разрушен, не было ни света, ни воды, - вспоминает пермский анестезиолог-реаниматолог Олег Георгиев. - Электроэнергию получали за счет генераторов, они работали всего по несколько часов в день.

Первое время врачам приходилось практически жить в больнице. Работы было много, а специалистов - единицы. Сейчас ситуация кардинально меняется: в больнице есть все необходимое для лечения пациентов, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, современные операционные столы. Постепенно идет восстановление и самой больницы, здание которой серьезно пострадало от обстрелов.

Работа носит системный характер

В каждый свой приезд пермские врачи успевают принять сотни пациентов, провести десятки операций и рентгенологических исследований. А при необходимости подготовить и транспортировать для дальнейшего лечения в Луганскую Республиканскую клиническую больницу особенно тяжелых пациентов.

- Отправка уже 15-й бригады медиков из Пермского края в Северодонецк - это показатель огромной ответственности, профессионализма и настоящего человеческого участия наших врачей и медицинских работников. Люди едут туда не ради формальности, а чтобы оказывать реальную помощь тем, кто сегодня в ней особенно нуждается, - говорит депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин.

По словам парламентария, работа медиков в таких условиях несет в себе колоссальную нагрузку, высокую ответственность и зачастую проходит в непростых бытовых и психологических условиях. При этом наши специалисты продолжают выполнять свой профессиональный долг, помогают пациентам, поддерживают систему здравоохранения на территории и делятся своим опытом.

Особенно важно, что Пермский край последовательно участвует в оказании помощи своему подшефному региону, и работа медиков носит системный характер.

- Хочу выразить искреннюю благодарность всем медикам, которые принимают участие в таких командировках. Это люди с высоким чувством долга, настоящие профессионалы и сильные духом специалисты. Их труд заслуживает огромного уважения. Также важно, чтобы медицинские работники, которые выполняют такие задачи, получали всю необходимую поддержку: организационную, социальную и профессиональную. Забота о тех, кто помогает другим, должна оставаться безусловным приоритетом, - отметил Антон Немкин.