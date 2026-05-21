«Мне здесь нравится - и я знаю, что буду работать!»

Школьники Прикамья знакомятся с современным производством – первый шаг к выбору востребованной профессии

Краснокамский политехнический техникум готовит первый выпуск студентов, обучавшихся по целевому направлению картонно-бумажного комбината «КАМА». Уже в этом году коллектив предприятия пополнят 15 молодых специалистов. Среди них - студентка четвертого курса Полина Кустова.

Кадры для промышленности

Для Полины выбор профессии был осознанным. Учеба в техникуме сразу связана с будущей работой:

- Целевое обучение дает молодежи больше возможностей. Без опыта сложно устроиться на хорошую работу, а целевое направление гарантирует трудоустройство на предприятие. Во время практики я не раз была на КЦБК, познакомилась с технологическим процессом. Коллектив - классный! Мне здесь очень нравится.

В дальнейшем Полина планирует продолжить обучение в Пермском политехе, совмещая работу и учебу. В таком решении звучит не только личный выбор, но и понимание своей роли в развитии промышленности региона.

«Я уже знаю, где буду работать»: студентка из Краснокамска Полина Кустова выбрала целевое обучение и уверенный старт карьеры.

Подобных историй в Пермском крае становится все больше. Развитие среднего профессионального образования и подготовка кадров для промышленности остаются приоритетом, в том числе в рамках Народной программы партии «Единая Россия». В регионе расширяется система среднего профессионального образования: увеличивается количество бюджетных мест, укрепляется материально-техническая база.

Знакомство с профессией уже со школы

За последние пять лет открыто 9 учебных корпусов и мастерских, капитально отремонтированы 49 зданий колледжей и техникумов, строятся новые общежития.

Растет и число целевых договоров между предприятиями и студентами. Только в 2025 году их стало на 13% больше. Это значит, что все больше выпускников получают гарантированное рабочее место на предприятиях региона.

Прикамье укрепляет позиции как центр подготовки инженерных кадров. В рамках проекта «Профессионалитет» регион входит в ТОП-10 по числу созданных промышленных кластеров, и их количество продолжает расти.

Знакомство с будущей профессией начинается еще в школе. В профильных классах обучаются более 12 тысяч школьников, и около 70% из них продолжают обучение по выбранному направлению в колледжах и вузах. Все большую роль играют и экскурсии на предприятия, которые помогают увидеть производство изнутри и осознанно выбрать профессию.

- Развитие среднего профессионального образования - один из приоритетов Народной программы партии «Единая Россия», - отмечает депутат Законодательного собрания Дмитрий Пылёв. - Наша общая задача - чтобы молодежь училась в Пермском крае, получала востребованные профессии и оставалась здесь жить и работать. Это основа развития промышленного региона.