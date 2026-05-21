В ГосДуме рассказали, как действовать школам при объявлении "Беспилотной опасности"

Министерство образования Пермского края официально разъяснило порядок работы образовательных учреждений в случае атаки беспилотников. Школы и детские сады региона теперь вправе приостанавливать учебный процесс при объявлении режима «Беспилотная опасность».

С момента включения сирены и оповещения о введении режима «Беспилотная опасность» ученики и учителя должны спуститься на нижние этажи здания и перейти в помещения, расположенные как можно дальше от окон. После этого - ждать дальнейшую информацию от официальных каналов связи. Родители при введении «Беспилотной опасности» могут не отправлять детей в детсады и школы. При этом после снятия режима занятия продолжаются в обычном порядке.

- Сегодня вопросы безопасности в образовательных учреждениях требуют максимально четкой и скоординированной работы всех служб, региональных властей и администраций учебных заведений, - считает депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин. - В условиях возникновения угроз, связанных с БПЛА, крайне важно, чтобы действия школ, колледжей и вузов были заранее отработаны, понятны педагогам, учащимся и родителям.

Депутат отметил, что введенные алгоритмы направлены прежде всего на сохранение жизни и здоровья детей и педагогов. И все необходимые меры должны выполняться спокойно, организованно и без паники. При этом в школах надо продолжать работу по повышению уровня безопасности: совершенствовать системы оповещения, регулярно проводить тренировки.

- Отдельно хотел бы подчеркнуть важность работы с родителями и детьми по вопросам информирования, - говорит Антон Немкин. - Люди должны получать только проверенную информацию из официальных источников и понимать, как действовать в подобных ситуациях. Сегодня мы видим, как в социальных сетях и мессенджерах нередко распространяют непроверенную информацию, которая может дополнительно дестабилизировать ситуацию и вызывать тревогу у граждан. В таких условиях особенно важно сохранять спокойствие, доверять официальным сообщениям и не поддаваться панике. Безопасность детей должна оставаться абсолютным приоритетом вне зависимости от обстоятельств. Уверен, что слаженная работа органов власти, образовательных учреждений, силовых структур и ответственный подход самих граждан позволяют эффективно реагировать на подобные вызовы и обеспечивать необходимый уровень защиты людей.