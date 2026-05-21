«Бойцам важно чувствовать поддержку родного региона!» Пермяки отправили в зону СВО очередную партию гуманитарного груза

Пермяки отправили очередную партию гуманитарного груза для земляков, которые находятся в зоне специальной военной операции. Сбор организовал краевой Единый центр поддержки.

Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отправки формируют по запросам бойцов. Гуманитарный груз включает автомобили, необходимое оборудование и инструменты, материалы для строительства и продукты. Больше всего земляки рады весточкам из дома - посылкам от родных и самых близких людей.

«Благодарю каждого, кто помогает в этом важном деле. Все неравнодушные жители края могут принять участие в формировании следующего груза. Единый центр поддержки всегда на связи», – говорит глава региона.

– Отправка 26 тонн гуманитарной помощи из Пермского края в зону специальной военной операции – еще одно подтверждение того, что жители региона продолжают активно поддерживать наших бойцов и своих земляков, которые сегодня находятся на передовой, – говорит депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин. - Очень важно, что гуманитарные грузы формируются исходя из реальных запросов военнослужащих. Передаются автомобили, оборудование, инструменты, строительные материалы, продукты, необходимые вещи и личные посылки от семей. Все это имеет большое значение, как с практической точки зрения, так и с моральной – для бойцов крайне важно чувствовать поддержку родного региона и понимать, что дома о них помнят и переживают.

Сегодня в эту работу вовлечено огромное количество неравнодушных людей: волонтеры, общественные организации, предприниматели, сотрудники предприятий, представители партии «Единая Россия», жители городов и районов Пермского края.

- Кто-то помогает техникой, кто-то участвует в сборе вещей и продуктов, кто-то занимается организацией отправок. Это действительно общая работа всего региона. Сегодня особенно важно сохранять это единство и продолжать поддержку наших бойцов. Уверен, что жители Пермского края и дальше будут активно участвовать в формировании гуманитарных грузов и помогать тем, кто защищает страну и обеспечивает безопасность людей