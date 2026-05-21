Этим летом в Перми будут работать четыре места отдыха у воды

Майская жара вернется в Пермь уже к выходным - столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов. Официально купальный сезон откроется только с 15 июня, но даже в будни на Каме много отдыхающих.

Некоторые пробуют искупаться, но не рискуют – вода еще очень холодная. А вот песок – уже раскаленный. Интересно, где нужно работать, чтобы иметь возможность ловить майское солнце на пляже посреди рабочего дня?

- Я работаю посменно, - рассказала Наталья. - Сегодня у меня выходной, и я впервые в этом сезоне решила приехать позагорать.

Другая пермячка призналась, что она бьюти-мастер депиляциии и сама формирует свой график, поэтому может позволить себе отдых в любой удобный момент.

Как сообщили в администрации Перми, официально пляжный сезон откроется только 15 июня. Всего будет организовано четыре места отдыха у воды:

- на правом берегу Камы в районе Коммунального моста;

- территория между улицами Фокинская, Мостовая и Мотовилихинским прудом;

- в районе железнодорожной станции «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе;

- на левом берегу залива реки Сылвы в поселке Новые Ляды.

Как сообщили в администрации Перми, с 1 июня здесь начнут дежурить матросы-спасатели. На базе Пермской городской службы спасения уже началась их подготовка. Учебный курс включает отработку навыков первой помощи и практику на воде.

По итогам обучающиеся получают удостоверение о профессиональной подготовке по специальности «матрос-спасатель», которое является обязательным документом для допуска к работе на водных объектах.

В неорганизованных местах отдыха у воды будут работать передвижные спасательные посты:

- в районе улицы 1905 года;

- рядом с Пермским Богоявленским мужским монастырем в микрорайоне Верхняя Курья в Мотовилихинском районе;

- возле насосной станции по улице Кировоградская, 70/1 в Кировском районе;

- два передвижных поста на реке Мулянке в Дзержинском районе.

Параллельно водолазы обследуют дно рек, где обычно отдыхают пермяки – осматривают состояние акватории и убирают мусор.

Для оперативного реагирования на происшествия в нижнем бьефе Камы (ниже плотины ГЭС) на дежурство заступил спасательный катер «Русбот-65Н». Он будет курсировать от набережной Кировского района до КамГЭС, в том числе - отслеживать обстановку у Коммунального моста.

ОФИЦИАЛЬНО

- До официального начала купального сезона заходить в воду не рекомендуется, - сообщили в администрации Перми. - Ежегодно из-за нарушения правил безопасного поведения у воды происходят несчастные случаи.

Спасатели рекомендуют горожанам быть осторожными, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Также запрещено купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими знаками «Купание запрещено».

Родителей призывают тщательно следить за детьми, не оставлять их около воды без присмотра и не отпускать на речку одних.

Единый телефон экстренных служб - 112.