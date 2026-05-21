Жара, грозы и похолодание до +13: cиноптики рассказали, чем удивит погода в конце мая

Начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского Гидрометцентра Евгения Пищальникова рассказала, какая погода будет в Перми до конца мая.

Небольшое похолодание, которое пришло в регион в среду продлится недолго. Уже в пятницу воздух снова прогреется до +23...+28 градусов, по краю до +25, а вместе с теплом вернутся и кратковременные, но местами интенсивные осадки.

В субботу, 23 мая, к северной части Пермского края подойдет зона с осадками - под удар попадут Гайнский, Красновишерский и Чердынский районы. Затем дожди пойдут в Александровском районе, Губахе, Лысьве. В Перми в субботу возможен слабый дождь, грозы.

Температура по краю будет контрастная. Южная и западная части края, попав в теплый сектор, прогреются до +25…+30, а северная и восточная половины останутся более прохладными — около +20…+22. В Перми ожидается до +29 градусов.

В воскресенье станет заметно холоднее из-за холодного фронта и осадков. Температура по краю от +20 до +25, на северо востоке - всего +16…+20. В Перми — +21…+23. Если ночью небольшие дожди сохранятся только на севере региона, то днем, они начнутся по всему Пермскому краю, включая Пермь.

— Вероятны даже грозы с сильным ветром — порывы до 15–20 метров в секунду, — предупреждают синоптики.

В понедельник по краю от +20 до +25. В краевой столице — +21…+26. Без осадков.

Со вторника начнется приближение очередного циклона, и дожди снова вернутся - теперь уже повсеместно.

— Центральная часть циклона через нас не пройдет, поэтому о сильных дождях говорить не будем. Осадки будут кратковременными, летними, а не как осенняя хандра, - говорит Евгения Пищальникова. - Тем не менее, циклоническая деятельность определит погоду до конца мая, так что дожди продлятся до конца весны.

К среде ожидается повышение температуры до 23-28 градусов, а в четверг существенно похолодает уже до конца месяца. Температура воздуха в ночные часы по краю +1…+6, в Перми ночью около +4, днем +8…+13 градусов.

Рассказали синоптики и о предварительном прогнозе на начало лета:

- Июнь начнется на прохладной ноте, но с меньшим количеством осадков, чем это будет в последние, три дня мая, - говорит Евгения Пищальникова. - А в целом июнь должен оказаться близким к климатической норме и по осадкам и по температуре. Но как распределиться погода внутри декад, пока говорить рано.