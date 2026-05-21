Почти по-императорски: в Александровском сквере в Перми можно будет наблюдать за «рыбами»

Рабочие ведут монтаж участка подпорной стены. Фото: правительство Пермского края.

В центре Перми ведутся работы по созданию Александровского сквера на месте бывшей инфекционной больницы. Все больничные строения в квартале улиц Пушкина, Куйбышева, Попова и Революции уже снесены, а на освободившейся территории тяжелая техника разравнивает землю. Рабочие возводят подпорные стены для будущих пешеходных дорожек, а также лестницу для входа в сквер с улицы Куйбышева

Одна из подпорных стенок – проходящая вдоль улицы Куйбышева - уже готова, остальные еще строятся. Как объяснили в министерстве транспорта Пермского края, такие стенки нужны там, где есть перепад высот, для укрепления пешеходных дорожек, а также для зонирования пространства. Большая часть пешеходных дорожек будет в плитке, одна – деревянная.

На участке сквера, прилегающем к общежитию медакадемии, рабочие монтируют систему ливневой канализации. Ее первая часть пройдет под дорожками, вторая по краю сквера, под будущей дорогой, которая после реновации территории у Центрального рынка соединит улицы Пушкина и Революции. Уже вырыта траншея для труб, установлены четыре из 17 ливнеприемных колодцев.

В концепции Александровского сквера предусмотрено несколько зон и четыре разных входа. В сквере планируется создать детскую площадку с игровым оборудованием, установить уличные тренажеры, поставить скамейки, урны и перголы.

- В центре сквера разместится первый в городе паровой фонтан с имитацией рыб. Это своеобразная отсылка к истории, когда Александр I, посещая Пермь, наблюдал за прудом с карпами, - рассказали в Минтрансе. - Рабочие уже начали копать котлован под будущий фонтан, водопроводный колодец и техпомещения, где разместят фильтры и насосы.

В сквере высадят 240 деревьев, более четырех тысяч кустарников, а также почти 7 тысяч цветов.

Единственное сохраненное здание «Клиники инфекционных болезней» - объект культурного наследия – будет реконструировано и вписано в концепцию сквера. Как ранее сообщили «КП»-Пермь» в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, планируется привлечь инвестора, который открыл бы в этом здании ресторан.

Завершить все работы по обустройству сквера планируется к концу этого года.