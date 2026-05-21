В Перми введен современный Центр управления сетями

Фото: «Россети Урал»

В пермском филиале «Россети Урал» ввели в работу модернизированный Центр управления сетями (ЦУС). Благодаря ему диспетчеры круглосуточно в режиме реального времени могут оценивать состояние и параметры работы всех подстанций и сетей, нагрузку на оборудование в каждом уголке Пермского края. Система передачи и отображения информации включает в себя несколько экранов, образующих единое информационное пространство. На экраны выводятся и «картинки» территории энергообъектов, и технические параметры работы оборудования.

Специалисты ЦУС могут быстро выявлять неполадки, планировать ремонты и оперативно восстанавливать электроснабжение в случае технологических нарушений. Для создания Центра управления сетями использованы новейшие отечественные разработки и решения в сфере технологий оперативного управления сетями и цифрового мониторинга.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель председатель Правительства Пермского края Андрей Алякринский, генеральный директор ПАО «Россети Урал» Дмитрий Воденников, генеральный директор филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление Урала» Владимир Павлов, начальник Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» Леонид Бузаев.

- От эффективной работы энергосистемы зависит качество и надежность электроснабжения жителей Пермского края, объектов медицины, образования, культуры и спорта. Несмотря на все вызовы, стабильное снабжение потребителей и предприятий обеспечено вашим трудом. Благодарю вас за это и желаю дальнейших успехов, - сказал, обращаясь к энергетикам, губернатор Дмитрий Махонин.

- С 2025 года «Россети Урал» выполняет функции системообразующей территориальной сетевой организации в Пермском крае. Этот статус предполагает не только повышенную ответственность, но и активную работу по консолидации электросетевых активов региона. Запуск единого Центра управления сетями в Перми – логичное и необходимое решение, позволяющее эффективно управлять растущей инфраструктурой из единой точки. Именно ЦУС становится тем технологическим ядром, которое даёт нам возможность в режиме реального времени координировать работу всех энергообъектов, оперативно распределять ресурсы и обеспечивать устойчивость энергосистемы края в целом, – отметил генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников.

В рамках мероприятия также состоялось награждение сотрудников пермского подразделения «Россети Урал» государственными и корпоративными наградами. Знаки «Заслуженный энергетик Российской Федерации» были вручены ведущему инженеру службы релейной защиты, автоматики и измерений Центральных электрических сетей Александру Козлову и электрослесарю по ремонту оборудования распределительных устройств Центральных электрических сетей Виктору Исакову.

- Я в энергетике работаю с 1978 года, - рассказал Александр Козлов. – Поступил в техникум имени Славянова, и вся моя жизнь оказалась связана с этой отраслью. В структуре «Россети Урал» тружусь с декабря 1992 года. Отвечаю за релейную защиту шести районов электрических сетей. И продолжаю учиться, потому что технологии стремительно развиваются, и нужно постоянно обновлять знания и навыки.