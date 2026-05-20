«Это скелет чупакабры!» Жительница поселка Октябрьский нашла на своем участке останки загадочного животного

Фото: Гульфиза Хасанова.

В поселке Октябрьский необычную находку обнаружила местная жительница Гульфиза Хасанова. Скелет неизвестного зверя, который, по ее словам, больше похож на маленького динозавра, она нашла прямо на заброшенном участке неподалеку от своего дома.

Как рассказала Гульфиза, все произошло совершенно случайно:

— Я собирала крапиву. Недалеко от моего дома есть заброшенный участок с нежилым домом. Я подошла понюхать куст черемухи и увидела в траве какие-то кости, — вспоминает женщина.

Своей новостью Гульфиза тут же поделилась с соседкой. Та, в свою очередь, призналась, что тоже видела эту странную находку, но оценила ее иначе.

- «Это змея, наверное», — сказала мне соседка. А я точно видела: там задние лапы есть, — говорит Гульфиза.

Женщина сходила домой за фотоаппаратом, чтобы запечатлеть необычные останки и показать знакомым. Уже на второй день находка стала главной темой для обсуждения в поселке.

Сам скелет, по описанию очевидицы, действительно выглядит необычно: в длину вместе с хвостом - примерно пятьдесят сантиметров, задние лапы длинные, а передних на скелете не видно. При этом череп массивный, с относительно крупными клыками.

- Скелет мне напоминает маленького динозаврика. Но голова как у змеи, — объясняет Гульфиза Хасанова.

Она также обратила внимание на то, что еще осенью на этом месте никаких костей не было. Судя по состоянию останков, животное погибло относительно недавно: в некоторых местах еще сохранились остатки мяса, а в других ребра уже совершенно белые.

- Может быть, скелет здесь появился осенью или ранней весной. Возможно, его притащили вороны. Нам сейчас очень интересно, кто это был, — рассуждает женщина.

Снимок останков выложили в соцсетях. В комментариях жители уже наперебой высказывают свои версии. Кто-то предположил, что это скелет чупакабры — персонажа страшных легенд и мифов. Другие увидели в нем кости ящера. Третьи пишут, что останки напоминают выдру — тем более что рядом есть небольшой водоем.

Редакция «КП» - Пермь обратилась за комментарием к специалистам и показала им снимки загадочной находки. Вот что ответили сотрудники сектора естественноисторических коллекций Пермского краеведческого музея:

— Найденные остатки принадлежат какому-либо животному из семейства куньих. Достоверное заключение о видовой принадлежности возможно только по строению зубов и общим промерам черепа.

Специалисты также дали практический совет тем, кто сталкивается с подобными находками:

- Для точного определения вида можно обратиться на сайт проекта «Млекопитающие России» и внести свой вклад в сбор наиболее полной информации о распространении млекопитающих — пополнить фотобанк и отметить координаты находки. При этом важно помнить: фотографируя останки, обязательно нужно расположить рядом линейку или любой общеизвестный по размерам предмет, чтобы можно было оценить масштаб.

Для справки: к куньим относятся куницы, норки, выдры, барсуки, хорьки и другие. В семейство входят мелкие или средние хищники. Длина их тела может достигать от 11 до 200 см.