42-летний Валерий Казаков прожил в бурятском монастыре 13 лет. Фото предоставлено героем публикации.

Валерий Казаков - единственный в Перми традиционный буддийский священнослужитель с классическим монастырским образованием. 13 лет он прожил в бурятском монастыре, а теперь вернулся в Пермь, чтобы открыть буддийский центр.

Детство и первый опыт

Буддистом себя Валерий чувствовал с детства, хотя тогда еще не знал этого слова. Мама работала химиком и часто брала ночные дежурства. Проводив её до двери, он садился на кровать, спиной к стене, и начинал наблюдать за мыслями.

– Я следил, откуда они берутся, куда уходят, что между ними происходит. Никаких книг по медитации, никаких учителей. Просто интерес к тому, как работает собственный ум, – рассказывает Валерий.

Позже он выучился на биолога, поступил в медицинский университет, подрабатывал сисадмином. Практика «наблюдения за мыслями» становилась глубже, и однажды случилось то, что многие называют мистикой.

– Сижу на кровати, и вдруг ощущение – меня вынесло в центр комнаты. Оборачиваюсь, а тело осталось на месте. Это не мистика. Это игра ума. Ум так интерпретирует изменения в сознании. В буддизме для таких состояний есть четкие названия. Их не нужно бояться, но и не нужно культивировать. Задача – не наращивать «чудеса», а понимать природу ума.

К 25 годам Валерий переехал из Перми в Питер. Работал на радио и продолжал изучать свои мысли. Практика привела к состояниям, которые не поддавались объяснению. Вопросов становилось больше, ответов не было. Тогда он пришел в буддийский храм.

– Молодые монахи не поняли, о чем я. А настоятель сказал: «То, что ты ищешь, изучают только в монастыре. Езжай в Бурятию». Я собрался за две недели. Позвонил маме, сказал, что уезжаю в буддийский монастырь, становиться священнослужителем. Мама прилетела на следующее утро. Забежала в квартиру, начала всё осматривать — проверяла, не подсел ли я на запрещёнку и не сошел ли с ума. Ничего не нашла. Сейчас она меня поддерживает, всё нормально.

Учёба с топором и тибетским языком

Учиться Валерий уехал в главный и старейший Буддийский университет «Даши Чойнхорлин». Здесь он прожил 13 лет, из них 11 заняла учёба.

В центре все живут, работают и учатся по жёсткому графику, который не меняется.

– В семь утра – утренняя служба в зале для медитаций. Читаем вслух канонические тексты на тибетском. В 8:30 завтрак. В 9:00 начинаются классные занятия с учителями. В 12:30 обед. В 14:00 начинаются работы: кто дрова колет, кто убирает, кто ремонтирует. В 17:00 ужин, а вечером – диспуты.

Диспут в буддийской традиции это не простая беседа, а строгая система доказательств. Один доказывает свою точку зрения, второй – противоположную, потом они меняются.

– Вот пример диспута с первого курса. Один говорит: «Вы берете кубик сахара. Вы его видите – вкуса нет. Кладете в чай – сахара не видно, но сладость появилась. Где был вкус до этого? Куда делся белый цвет? Это свойство сахара или реакция вашего ума?» Я доказываю, что сладость – это свойство ума, а не сахара. Второй возражает: «Нет, сладость – это свойство сахара, потому что если бросить сахар в воду, вода станет сладкой, а если бросить камень – не станет». И так они спорят, используя логику и аргументы, а не просто «я так думаю».

Первые четыре года учебы уходят на то, чтобы научиться правильно мыслить. Отличать истину от лжи. Проверять свои убеждения.

Из 77 человек, поступивших на его курс, диплом получили пятеро. Валерий специально оставался на второй год, если не разбирался в теме. «Мне нужны были не оценки, а понимание», — говорит он.

Чем традиционный буддизм не является

Валерий рассказывает, с чем часто путают буддизм. Во-первых, с эзотерикой и «чудотворцами».

– Многие сейчас съездили в Азию на две недели, месяц пожили в ретрите – и уже называют себя учителями. Читают лекции с фактическими ошибками. Не могут ответить на простые логические вопросы. Традиционный буддизм – это тысячелетиями отточенная система познания мозга. Ей нельзя научиться за месяц.

Во-вторых, с йогой как гимнастикой. По словам ламы, йога переводится как «связь», «упряжь». Это наука о взаимосвязях. Йога ума – это наука о взаимосвязях между разными состояниями сознания. А не гимнастика. Не открытие чакр. Не то, что продают на ретритах как «гарантированное просветление».

В-третьих, буддистов путают с кришнаитами.

– У моей мамы есть подруга, её сын ушёл в кришнаиты. Когда мама узнала, что я еду в буддийский монастырь, она подумала: всё, ребёнок тоже туда же. Но это совершенно разные вещи. Кришнаиты – это другая традиция, они считают себя дхармической традицией, но к буддизму не имеют никакого отношения.

Буддизм на Урале - не чуждая традиция

Валерий подчёркивает: буддизм на Урале появился не вчера и не с ним. Ещё в XV веке, во время миграции калмыков из Джунгарии через уральские земли, буддийские традиции проходили через наш регион. Так что буддизм для Урала – не привозная экзотика, а одна из традиционных религий, просто незаслуженно забытая.

Четыре печати

Суть буддизма лама Валерий объясняет через четыре принципа – «Четыре печати».

– Первое: все явления непостоянны. Второе: все феномены взаимозависимы. За пределами ума нет ни страданий, ни удовольствий. Единственное освобождение от сансары – покой ума. Если человек признаёт смысл каждой из печатей и живёт с этим пониманием – он буддист. Буддист может быть верующим, а может полагаться на рациональные доказательства».

Когда Валерий был помощником ректора Буддийского университета, он часто проводил экскурсии и предлагал туристам пройти «тест на буддиста».

– Спрашиваю: давайте я докажу, что вы ещё буддист, независимо от вероисповедания? Человек соглашается, а я ему диктую «печати» и задаю вопрос: согласны с этим? Практически каждый всегда отвечал: «Ну да, всё меняется. Ну да, взаимосвязано. Ну да, страдания в голове». Вот и всё, говорю: «Пожалуйста, буддист».

Первая за 15 лет: буддийская община в Перми

В Пермь Валерий вернулся в 2024 году. После непростой монастырской жизни пришлось серьёзно поработать над здоровьем. Сейчас лама ещё восстанавливается, но уже работает над главным в своей жизни проектом – первой на Урале общиной традиционного буддизма. Недавно её официально зарегистрировал Минюст.

В Минюсте удивились – в Перми буддийскую организацию не регистрировали 15 лет. А чтобы её создавал буддийский священнослужитель с классическим образованием – такое вообще впервые.

– Я не хочу создавать секту или собирать почитателей вокруг себя. Мы хотим создать в Перми что-то вроде культурного центра. Чтобы приезжали представители разных буддийских традиций. Чтобы уральцы могли услышать учение от тех, кто много лет учился этому в монастырях.

Но не только лекциями и встречами планирует заниматься община. Лама Валерий говорит, что буддизм – это не про отрешённость от мира. У буддизма в арсенале есть очень сложные и действенные методики работы с состоянием ума. В планах у ламы на базе общины создать центр психологической реабилитации. В том числе для участников боевых действий.

– Совсем недавно я прошёл обучение по кризисной психологии. Со временем мы сможем работать с участниками СВО. В любом случае этим людям надо помогать. И это нужно обществу, чтобы они адаптировались.

«Относитесь к уму как к зубам»

Мы спросили Валерия, что бы он посоветовал обычному человеку, который ничего не знает о буддизме, но хочет навести порядок в голове.

– К вопросам самопознания и саморазвития надо относиться так же ответственно, как и к вопросам обыденной работы или семейных отношений. Нельзя отдавать этот процесс кому попало. Опасно заниматься самодеятельностью. Вы не пойдёте лечить зубы к соседу, у которого дома просто есть сверло. Вы пойдёте в стоматологическую клинику, где знания об устройстве челюсти и пульпы собирались столетиями. С умом то же самое. Ум сложнее зуба. И относиться к нему надо бережно.

