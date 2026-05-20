Строительство крематория в Перми начнется осенью

Первоначально предполагалось, что крематорий будет на Восточном кладбище. Эскиз: gorodperm.ru

Проект строительства крематория на Северном кладбище получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом «КП»-Пермь» сообщили в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.

- Ранее было получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение по санитарно-защитной зоне объекта, - напомнили в ведомстве. - Следующим этапом станет определение подрядчика на возведение объекта. В третьем квартале 2026 года планируется начать строительство.

Напомним, о строительстве крематория в Перми говорят давно. Изначально его собирались строить на территории Восточного кладбища. В 2009 году начали делать проект двухэтажного здания с большим и малым траурными залами и колумбарием был принят. В 2013 году даже были начаты работы. Были проведены инженерные коммуникации, возведено здание… Но в 2014 году возникли проблемы с финансированием объекта, и стройку заморозили. Затем городские власти планировали возвести крематорий в рамках концессионного соглашения, но не удалось найти инвестора.

А с 2024 года рассматривается проект создания крематория на Северном кладбище.

Согласно проектной документации, крематорий будет представлять собой одноэтажное здание, в котором разместят ритуальные залы и четыре кремационные печи. После завершения строительства там можно будет проводить до 15 тысяч кремаций в год. Сдать готовый объект планируется в 2029 году.

Администрация Перми уже подготовила постановление о порядке деятельности крематория. В частности, в нем оговаривается, что кремация возможна плановая – в день и время, обозначенные в договоре, и срочная - в течение суток со дня заключения договора. После проведения кремации прах будет помещаться в специальную капсулу, затем в подготовленную урну. Если урну с прахом в течение года не заберут, прах захоронят в месте общего захоронения невостребованных прахов на муниципальном кладбище Перми.

Что же касается недостроенного здания на Восточном кладбище, то в администрации Перми на запрос «КП»-Пермь» ответили, что имущественный комплекс крематория в 2026 году решением Пермской городской думы был передан в собственность Пермского края.

- Перспективы развития территории незавершенного строительства будут определены после технического обследования имеющихся объектов, - рассказали в мэрии.