Сохраняйте критическое мышление и не поддавайтесь на провокации

Каждый из нас подвержен различным эмоциям - мы радуемся хорошим новостям или, например, испытываем страх, если есть какая-то угроза. На этих чувствах и «играют» мошенники, пытаясь завладеть нашими деньгами.

Что такое социальная инженерия? Это способ обмана, когда преступники воздействуют на человека, его чувства и заставляют передать данные, пароли, коды из СМС и другую информацию, которая откроет кибер-мошенникам доступ к чужим финансам.

Схемы социальной инженерии постоянно совершенствуются, адаптируясь под повседневные цифровые привычки людей.

Манипуляция доверием

Новая схема, выявленная МВД России, маскируется под онлайн-общение соседей и якобы коллективные решения по благоустройству. Так, преступники рассылают пользователям приглашения присоединиться к «чату жильцов дома», где предлагается принять участие в голосовании по вопросам обустройства территории.

Далее для «подтверждения голоса» администратор просит переслать так называемый цифровой идентификатор из СМС-сообщения. На деле речь идет о коде доступа, который открывает мошенникам возможность получить контроль над учетными записями пользователя.

После передачи кода жертва мошенников получает сообщение якобы от «Госуслуг» о подозрительных попытках входа, а затем – звонок от лжесотрудников правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения преступления человека убеждают перевести средства на «безопасный счет».

Как объяснил депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, ключевым элементом подобных атак остается манипуляция доверием:

- Мошенники целенаправленно используют бытовые сценарии, такие как общение с соседями, чтобы снизить бдительность человека. Формат «чата дома» воспринимается как безопасный и привычный, что делает атаку особенно опасной.

Эффект срочности и угрозы

Передача любых кодов из СМС третьим лицам фактически означает добровольную передачу доступа к своим цифровым сервисам:

- Ни государственные органы, ни банки, ни управляющие компании никогда не запрашивают коды подтверждения из СМС для голосований или иных действий. Это универсальное правило, которое должно строго соблюдаться, - подчеркивает депутат.

депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин.

По его словам, многоступенчатый характер схемы – с подключением «Госуслуг» и «силовиков» – направлен на усиление психологического давления:

- Когда человеку последовательно пишут якобы от официальных сервисов, а затем звонят от имени правоохранительных органов, создается эффект срочности и угрозы. В таком состоянии люди чаще принимают импульсивные решения».

Что делать? В любой ситуации сохранять критическое мышление и не поддаваться на подобные провокации.

Любые сообщения о взломах, доверенностях или «безопасных счетах» необходимо проверять исключительно через официальные каналы. Самое главное – не выполнять указания незнакомцев и не переводить деньги, - подчеркнул Антон Немкин.

Эксперты напоминают: при получении подозрительных сообщений или звонков необходимо прекратить общение и самостоятельно обратиться в банк или на официальный портал государственных услуг.

