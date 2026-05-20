Общество20 мая 2026 8:55

Большие победы начинаются с веры в себя

Как «Единая Россия» растит чемпионов и характер
Виктория АНДРЕЕВА
Елизавета Демидова занимается самбо четвертый год. Фото предоставлено пермским отделением "Единой России"

Обычная девчонка – немного стеснительная и не слишком уверенная в себе. Такой Лизу Демидову впервые увидели в секции самбо в Краснокамске. Прошло всего несколько лет, а ей уже аплодируют на соревнованиях и присуждают призовые места. Сама же юная спортсменка ставит перед собой уже взрослые цели: выиграть чемпионат России и стать тренером.

Самбо закаляет характер

– Я занимаюсь самбо четвертый год. У нас очень дружная команда, сильные тренеры, мы всегда поддерживаем друг друга, – рассказывает ученица школы №10 Краснокамска Елизавета Демидова. – Хочу стать заслуженным мастером спорта и потом заниматься с детьми.

Мама будущей чемпионки Светлана Суменкова признается, что спорт изменил дочь буквально на глазах:

– Лиза стала более собранной, смелой, ответственной. Самбо сильно закалило ее характер.

И таких историй как у Лизы в Пермском крае становится все больше. Девчонки и мальчишки приходят в спортзалы не только за медалями. Здесь они учатся дисциплине, уважению, умению работать в команде и преодолевать себя.

Именно об этом говорили на краевом фестивале самбо среди школьных команд, который прошел в Перми при поддержке партии «Единая Россия» в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу» и партийного проекта «Выбор сильных». В соревнованиях участвовали 16 команд из семи муниципалитетов Прикамья.

Фото предоставлено пермским отделением "Единой России"

Развитие массового спорта

Для многих ребят примером остается заслуженный мастер спорта, многократный чемпион России, Европы и мира Евгений Исаев. Сегодня он помогает развивать самбо в регионе как координатор партийного проекта «Выбор сильных».

– Когда мне было восемь лет, отец привел меня в секцию самбо. Этот спорт воспитывает не только силу и ловкость, но и характер, патриотизм, дисциплину. Сейчас особенно важно растить сильных и смелых ребят, которые любят свою страну и готовы постоять за Родину, - говорит Евгений Исаев.

В «Единой России» подчеркивают, что развитие массового спорта – одно из ключевых направлений Народной программы партии. Причем речь идет не только о профессиональных достижениях, а прежде всего о доступности спорта для детей в территориях.

И самое главное - есть результат. За последние пять лет в Пермском крае при поддержке «Единой России» построили и обновили более 500 спортивных объектов – ФОКи, стадионы, ледовые арены и лыжные базы. Благодаря этому у тысяч ребят по всему Прикамью появилась возможность заниматься спортом рядом с домом, тренироваться в современных условиях и выходить на серьезный уровень соревнований. Одной из таких площадок стал спорткомплекс имени Сухарева, где и прошел фестиваль самбо.

…И пока взрослые обсуждают программы и проекты, где-то в Краснокамске после школы снова надевает куртку для самбо девочка Лиза. Потому что большие победы всегда начинаются с маленького шага - веры в себя.