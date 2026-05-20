Виновниками лесных пожаров обычно становятся люди

Наконец-то после затянувшейся зимы наступила долгожданная весенняя пора. В выходные дни пермяки, уставшие от городской суеты, устремляются на дачи, в лес, к водоемам. Отдых на природе, как правило, не обходится без традиционных шашлыков.

Радуясь теплым дням и отдыху, не следует забывать об элементарных правилах пожарной безопасности, которые помогут сохранить леса от пожаров.

Конечно, огонь в лесу может вызвать и молния, ударившая в сухое дерево. Но основным виновником лесных пожаров является человек. Брошенная спичка, непотушенный окурок, горящие угольки, оставшиеся от костра, сжигаемая сухая трава - все это может стать причиной страшного бедствия. Даже осколок от разбитой бутылки может создать «эффект линзы», собрав в одной точке солнечные лучи, что в результате приводит к возгоранию.

Поэтому, наслаждаясь отдыхом на природе, не допускайте неосторожного обращения с огнем. А заметив начинающийся пожар в лесу, немедленно примите меры к его ликвидации: постарайтесь залить огонь водой, забросать землей, захлестните пламя ветками лиственных деревьев. И, конечно, сразу же сообщите о пожаре по телефонам: 01, 101 или 112 (с мобильного).

Администрация города Перми еще раз напоминает жителям города Перми о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности.

- Мы рассчитываем на понимание всей серьезности сложившейся ситуации, поддержку и здравый смысл. Поверьте, это очень большой вклад в борьбу с таким бедствием, как лесной пожар, - считают в мэрии. - Постоянно проявляйте должную заботу о лесе, и он всегда будет для вас прекрасным местом отдыха!

БУДЬ В КУРСЕ

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

- курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

- оставлять на лесных полянах бутылки и осколки стекла;

- выжигать траву, а также стерню на полях.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

За нарушение грозит крупный штраф

Помните, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ.

Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф. Для граждан - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей.

