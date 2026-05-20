«Уже были у енотов и бурых медведей»: Иван Затевахин снимает в Пермском зоопарке программу «Диалоги о животных»

В Пермском зоопарке стартовали съемки нового цикла популярной авторской телепрограммы о мире живой природы - «Диалоги о животных». Ведущий передачи - известный биолог и популяризатор науки Иван Затевахин.

Съемочный процесс в Перми продлится более двух недель, а результатом станут 14 выпусков, посвященных жизни и работе одного из крупнейших зоопарков России.

Как и в каждом выпуске своих «Диалогов», ведущий заходит в вольеры к обитателям и знакомится с ними. Судя по фотографиям со съемок, которые опубликовала в соцсетях министр культуры Пермского края Алла Платонова, ведущий интересуется всеми подробностями жизни животных Пермского зоопарка.

- Мы уже провели съемки в вольере у енотов и бурых медведей, и пока это только начало рабочего процесса, - рассказали журналистам «КП-Пермь» в пресс-службе Пермского зоопарка.

Дальнейший процесс обещает быть очень интересным, а значит, зрители смогут не только ближе познакомиться с удивительными обитателями Пермского зоопарка, но и заглянуть за кулисы: понаблюдать за работой зоологов и ветеринаров, узнать секреты тренингов с животными и увидеть, как готовятся специальные рационы для питомцев.

Особое внимание в цикле программ «Диалоги о животных» уделено редким и краснокнижным видам, среди которых — снежные барсы, белые медведи, гигантские муравьеды, орангутаны, казуары и другие уникальные животные.

Как отметила министр культуры Пермского края Алла Платонова, зоопарк обладает передовым опытом в сохранении и разведении редких видов. «Нам есть чем поделиться с аудиторией передачи и жителями всей страны. Уверена, что цикл получится очень интересным и познавательным», — подчеркнула она.

Премьера нового цикла «Диалогов» состоится на телеканале «Россия-Культура».

