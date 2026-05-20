Дети участников СВО бесплатно отдохнут в летних лагерях

В России разработана целая система поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. И одна из главных ее задач - защита прав детей военнослужащих. Среди действующих мер - приоритетное право на зачисление в детский сад или школу, льготы при поступлении в колледжи и вузы, компенсация расходов на летний отдых и другие виды социальных гарантий.

Компенсация за отдых в лагерях

Впереди – три месяца летних каникул, и родители уже планируют, чем будут заняты их дети. Жители Пермского края, чьи близкие находятся на СВО, могут получить государственную поддержку для организации летнего отдыха своих детей.

В регионе действует программа, которая позволяет компенсировать расходы на путевки в детские загородные лагеря. Воспользоваться ею могут не только родные, но и усыновленные (удочеренные) дети военнослужащих.

Как сообщили в пресс-службе МФЦ, если семья участника СВО признана нуждающейся в социальной поддержке, ей будет компенсирована полная расчетная стоимость путевки. При этом доход самого военнослужащего учитываться не будет. В случае, если один из родителей погиб в ходе специальной военной операции, помощь предоставляется независимо от уровня нуждаемости семьи.

Максимальный размер расчетной стоимости путевки составляет:

- профильный лагерь - 21 364,42 рублей

- загородный лагерь - 29 133,51 рублей

- санаторный лагерь - 40 012,56 рублей

- палаточный лагерь - 7 984,69 рублей.

Подать заявление на получение сертификата на детский отдых и оздоровление можно в любом филиале МФЦ Пермского края. Еще один вариант - оформить льготу в электронном формате через портал Госуслуг.

Одно заявление – десятки видов поддержки

Другие виды государственной поддержки, предусмотренные для участников специальной военной операции, можно также оформить через многофункциональные центры.

- Сейчас в каждом филиале «Мои Документы» доступно 65 видов поддержки для военнослужащих и их семей. Причем 50 из них можно оформить комплексно, подав всего одно заявление, - рассказал руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.

Как объяснили в МФЦ, такой комплексный подход позволяет в режиме «одного окна» и за один визит получить услуги, положенные участникам СВО и членам их семей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Среди них: предоставление земельных участков, единовременные и ежемесячные денежные выплаты, компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, реабилитация в центрах социально-психологической помощи и многое другое.

Комфорт и удобство

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, региональное МФЦ постоянно работает над повышением качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в формате комплексного запроса для участников СВО и членов их семей.

- Наша общая задача - обеспечить всех участников специальной военной операции и членов их семей поддержкой и заботой со стороны государства и местных властей. Особое внимание уделяется тому, чтобы услуги были комфортными и удобными, позволяя каждому ветерану иметь время для жизни. Это большая и важная работа, которая должна вестись системно. В этом процессе должны быть задействованы все органы власти, общественные организации, медицинские учреждения и волонтерские движения, - подчеркнул глава региона.

СПРАВКА «КП»

С начала 2026 года МФЦ Пермского края оказали уже более 2,2 тыс. услуг участникам СВО, ветеранам боевых действий и их семьям. Дополнительно в секторах пользовательского сопровождения оказывается помощь в подаче заявлений в электронном виде через портал Госуслуг. В настоящее время здесь доступно оформление 38 региональных и муниципальных мер поддержки. Напомним, цифровизация госуслуг осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных» и федерального проекта «Государство для людей».

ВАЖНО

По итогам рейтинга субъектов РФ, подготовленного в этом году Минэкономразвития России, Пермский край занял лидирующие позиции по доступности мер поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и их семей, предоставляемых через многофункциональные центры.