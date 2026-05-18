После долгой, изнурительной зимы и затянувшейся холодной весны в Перми наконец установилась долгожданная жара. Синоптики уже сообщили: такая температура — настоящая аномалия для наших краев. Столбики термометров в понедельник поднялись до 30 градусов.

И хоть врачи и призывали не воспринимать первую жару как праздник и по возможности беречь себя – пермяки сполна наслаждаются знойными деньками: дачники открыли сезон, а горожане заполнили набережные и городские парки, выйдя на долгие прогулки.

Корреспонденты «Комсомольской правды» отправились в город, чтобы посмотреть, как пермяки переживают жаркие дни.

На набережной даже в понедельник, в обед, множество гуляющих. На Соборной площади работники соседних офисов вышли в обеденный перерыв посидеть на лавочках в окружении цветущей сирени, кто-то расположился с чашечкой кофе.

На спусках к набережной, на лужайках, в тени под деревьями, на расстеленных пледах отдыхают горожане. Кто-то устроил небольшой пикник, кто-то ест заказанную пиццу. Некоторые сидят семьями с малышами. Ветерок с реки здесь приятно освежает.

Следующая точка притяжения в такую погоду - городской пляж. И хотя официальное открытие пляжного сезона состоится только 1 июня, народу здесь хоть отбавляй даже в понедельник в обед.

Некоторые пытаются искупаться, но вода в Каме все еще ледяная. У самой кромки воды в песке возятся дети, девушки щедро намазывают кремом друг другу загорелые плечи; дамы прячутся под шляпами.

У самой воды действительно хорошо - веет прохладой. Но стоит подняться чуть выше, и долго на раскаленном песке не пролежишь.

Мы спросили у пермяков: кем же нужно работать, чтобы иметь возможность ловить майское солнце на пляже в понедельник?

— Я работаю посменно, — рассказала Наталья. — Сегодня у меня выпал выходной, и я впервые в этом сезоне решила приехать позагорать.

Другая пермячка призналась, что она мастер депиляции и сама формирует свой график, поэтому может позволить себе отдых в любой удобный момент.

В основном, конечно, позагорать приходят молодые студенты или мамы с маленькими детьми.

На эспланаде главная точка притяжения в жару — это фонтан.

Его буквально оккупировали подростки — оттуда доносятся радостные визги и крики. Никто из них не заботится об одежде: они полностью окунаются под огромные струи воды.

Лавочки здесь в основном пустуют — на бетонной площадке совершенно негде укрыться от солнца.

Освежаться все идут в ближайший торговый центр. В местном продуктовом магазине из морозилок выгребли практически всё мороженое, а каждый второй стоит на кассе с бутылочками воды.