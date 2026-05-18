Кунгурскую пещеру откроют только в следующем году

- Вы из Перми? - поинтересовалась случайная знакомая на кавказском курорте. - О, я была у вас два года назад, мы ездили на экскурсию в Кунгурскую пещеру. Мне очень понравилось, хотим еще раз с мужем съездить.

Увы, пещера уже год как закрыта для туристов - Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) отозвало лицензию у компании «Сталагмит-Экскурс».

- Комиссия Роснедр аннулировала лицензию, так как оператор, который много лет эксплуатировал Кунгурскую пещеру, системно нарушал природоохранное законодательство, - сообщил министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович. - В частности, внутри пещеры проводились строительные работы, которые не были согласованы с соответствующими органами, делались укрепления, были пробиты вентиляционные тоннели. В пещеру спускалось очень много народу. За последние 20 лет ее посетило более 3 миллионов человек. Такой поток туристов мог негативно сказаться на состоянии ледяного покрова пещеры.

После отзыва лицензии компания «Сталагмит-Экскурс» подала порядка 20 судебных исков, пытаясь оспорить решение Роснедр. Но безуспешно.

- Прошло около 200 судебных заседаний. Но мы рассчитываем, что скоро эти судебные процессы закончатся, и появится возможность возобновить туристическую деятельность в Кунгурской ледяной пещере при соблюдении всех необходимых условий природоохранного законодательства.

Планируется, что экскурсии в Кунгурскую ледяную пещеру возобновятся только в следующем году, так как до конца этого года Горный институт УрО РАН должен провести исследование пещеры. Ученые должны определить, в каком состоянии сейчас находится природный объект, какие мероприятия нужно провести для его сохранности, а также рассчитать, сколько людей смогут посещать Кунгурскую пещеру в зависимости от времени года.

Кунгурская пещера - седьмая в мире гипсовая пещера по протяженности. Общая длина ее ходов составляет 8 километров 153 метра, из них 2 километра оборудовано для посещений туристами. Кунгурская пещера содержит 48 гротов, 70 озер, глубина которых доходит до 5 метров, 146 «органных труб» - высоких шахт, доходящих почти до поверхности.