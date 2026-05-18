«Такой же молебен совершали в ковид»: для защиты от беспилотников город освятили иконой «Пермская»

Молебен и крестный ход вокруг Перми был совершен в связи с напряженными обстоятельствами в нашем крае. Фото: сайт Пермской епархии.

В Перми прошел особый молебен: священнослужители объехали город с почитаемой иконой Божией Матери «Пермская» и освятили пределы Перми. Возглавил богослужение митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, участвовало в церковном обряде духовенство Пермской епархии.

- Молебен и крестный ход вокруг Перми был совершен 12 мая в связи с напряженными обстоятельствами в нашем крае, - объяснили журналистам «КП-Пермь» в пресс-службе Пермской епархии. - За последнее время в нашем городе несколько раз объявляли беспилотные атаки, и чтобы избавиться от этой напасти, Глава Пермской митрополии провел молебен. Почему именно с иконой Божией Матери «Пермская»? Потому что она - местночтимая, имеет привязку к нашему региону, и не так давно ее почитание было восстановлено. В последний раз подобный крестный ход проводился во времена пандемии covid-19, чтобы защитить горожан от болезни, и вот сейчас – вновь.

Священнослужители объехали улицы Перми и прилегающую к городу территорию со святым образом на автомобиле, совершая молебны и вознося молитвы о мире и благополучии жителей Прикамья. Они останавливались для молитвы в ключевых точках: селе Фролы, на Восточном въезде в город, у часовни на кладбище Банная гора, близ Пермской ГЭС, у поклонного креста на въезде в Кировский район Перми, у храма-часовни во имя святителя Николая Чудотворца в селе Верхние Муллы.

Икона Божией Матери «Пермская» - местночтимая и имеет привязку к нашему региону.

Такие крестные ходы — древняя традиция, к которой прибегают в периоды испытаний, эпидемий или угрозы нашествия. Древняя традиция обнесения святынь вокруг городов и селений совершается в периоды сложных исторических событий, важных общественных потрясений, во время эпидемий и нашествия иноплеменников.

В истории известно много случаев, когда по молитвам верующих, во время принесения особо чтимых святынь, совершения крестных ходов, Господь посылал милость и помощь, избавлял от вражеского нашествия, напастей и эпидемий.

КСТАТИ

Что за икона Божией Матери «Пермская»?

17 (4) июля — день празднования иконы Божией Матери «Пермская». История этого образа малоизучена, но икона была известна по всей Руси. Первое упоминание — в книге П. И. Савваитова (1888), позже — у Поселянина, Шмелева, Булгакова. Древнее изображение сохранилось в виде клейма на иконе из села Верхнее Мячково, связанного с родом Строгановых, покровителей Пермской земли.

В 2015 году в Подмосковье найден древний образ, по которому в 2016 году написан первый список для Кунгурского монастыря. В 2019 году новая икона была выставлена на выставке «Православная Русь» в Перми, а 1 декабря 2019 года митрополит Мефодий торжественно прославил образ в Свято-Троицком соборе, назвав это возобновлением почитания. Иконография близка к типу «Умиление»: Богомладенец тянет ручки к Матери.

