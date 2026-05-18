Повалил на землю и закрыл рот руками: на пермячку у подъезда дома напал насильник

Настоящим ужасом мог обернуться вечер 4 мая для молодой пермячки. Девушка возвращалась домой, и в 21.15 прямо возле подъезда на улице Льва Шатрова на нее напал неизвестный мужчина. Он повалил ее на землю и приказал открыть дверь. Девушка трижды пыталась вырваться и позвать на помощь, но нападавший с силой закрывал ей рот, пытаясь изнасиловать.

- Видно было, что человек не местный, - рассказала «КП»-Пермь» сестра пострадавшей. - Он шел за ней несколько домов, следил. При этом он ничего не украл. По поведению сестра поняла, что мужчина находится под воздействием каких-то веществ.

Спас пермячку мимо проходящий собачник. Девушка была так сильно напугана, что поначалу даже боялась обращаться в полицию, в страхе, что он может напасть снова, чтобы отомстить. Но близкие уговорили ее написать заявление.

Девушка рассказала, что нападавший назвал свое имя – Дима. Одет был в черно-белую олимпийку и спортивные штаны. Славянской внешности, черные волосы с короткой стрижкой, на лице щетина, рост около 160-165 см, а по возрасту примерно 27-33 года.

- Через несколько дней после нападения сестра даже задумалась о том, чтобы переехать в другой район или приобрести машину, хотя до работы ей идти всего 5 минут. Сейчас, когда поздно возвращается с работы, просит подруг проводить ее, либо разговаривает с кем-то по телефону или встречается с сыном – он как раз возвращается с тренировки в это время.

О случившемся пермячка рассказала в соцсетях. Девушка надеется предупредить других об опасности, а также просит откликнуться тех, кто сможет опознать этого человека по описанию, или тех, кто тоже стал жертвой нападавшего.

В пресс-службе УМВД по городу Перми «КП»-Пермь» сообщили, что по заявлению пермячки в Свердловском отделе полиции проводят проверку .