Лечение гипертонии - это не спринт, а марафон: пермякам рассказали, чем опасно высокое давление

Чаще всего повышенное давление беспокоит людей старшего возраста, но в современном мире по разным причинам все чаще диагностируется и у молодых. Чем опасные высокие цифры на тонометре? Об этом в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией, который отмечается 17 мая, рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Риск инсульта и даже внезапной смерти

Артериальное давление – это сила, с которой кровь давит на стенки наших сосудов. Оно меняется в зависимости от множества факторов: возраста, пола, уровня активности, стресса и даже времени суток. На него также влияют работа сердца и состояние сосудов – их эластичность и тонус.

У детей нормальным считается давление около 80/50, у подростков – 110/70. С возрастом эти показатели могут незначительно увеличиваться, но для взрослых нормой считается давление 130/80 (120/70).

Когда давление постоянно повышено, врачи ставят диагноз «артериальная гипертония» (или гипертензия), а при пониженном – «гипотония». Длительная гипертония представляет серьезную угрозу для здоровья. Исследования показывают, что каждое повышение давления на 10 мм рт. ст. увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

Как сообщили в краевом минздраве, у пациентов с высоким давлением риск инсультов увеличивается в 7 раз, а ишемической болезни сердца - в 4 раза. Кроме этого, в два раза чаще развиваются проблемы с сосудами ног, а если болезнь не лечить и не контролировать уровень давления, возникает риск внезапной смерти.

- Регулярный контроль артериального давления – ключ к предотвращению серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, сосудистая деменция, проблемы со зрением (ретинопатия) и внезапная смерть, - отмечают в минздраве. - Важно помнить, что профилактика не менее важна, чем лечение и реабилитация. В Пермском крае эта работа активно ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Факторы риска

Бывают ситуации, когда человек даже не чувствует, что его давление повышено. Поэтому регулярное измерение – единственный способ выявить гипертонию на ранней стадии. Диагноз «гипертония» ставится, если при измерениях, проведенных в разные дни, систолическое давление постоянно составляет 140 мм рт. ст. и выше, а диастолическое – 90 мм рт. ст. и выше.

Какие факторы приводят к развитию заболевания:

-наследственная предрасположенность;

-избыточный вес или ожирение;

-недостаток физической активности;

-чрезмерное употребление соли в пищу;

-злоупотребление алкоголем.

Тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать

Сильная головная боль

- Боль в груди

- Головокружение

- Затрудненное дыхание

- Тошнота и рвота

- Нарушения зрения (помутнение, «мушки» перед глазами)

- Чувство тревоги

- Затуманенность сознания

- Шум в ушах

- Носовые кровотечения

- Нарушения сердечного ритма.

- При появлении любого из этих симптомов на фоне высокого давления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. – предупреждают в минздраве. - Выявление гипертонии – первый и самый важный шаг к контролю над заболеванием.

Советы, как предотвратить гипертонию

1. Больше двигайтесь: гуляйте в парке не менее часа в день, занимайтесь физкультурой.

2. Здоровое питание: включите в свой рацион больше овощей и фруктов.

3. Контроль веса: если у вас есть лишний вес или ожирение, важно постепенно снижать массу тела.

4. Регулярные визиты к врачу: не пропускайте плановые приемы и строго следуйте назначениям врача.

5. Управляйте стрессом: постарайтесь минимизировать стрессовые ситуации в вашей жизни

6. Лечите сопутствующие заболевания.

- Если у вас уже диагностирована артериальная гипертония, ограничьте употребление соли, жирной пищи, откажитесь от курения и алкоголя. Лечение гипертонии – это не спринт, а марафон. И оно требует индивидуального подхода. Врач учитывает множество факторов: ваш возраст, пол, наличие лишнего веса, уровень сахара и холестерина в крови.

Подбор правильного лечения может занять время и потребовать нескольких визитов к врачу. Если ваше давление нормализовалось благодаря изменению образа жизни и приему лекарств, ни в коем случае не прекращайте прием назначенных препаратов. Именно они помогают поддерживать давление на безопасном уровне.