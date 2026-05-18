Деньги для бизнеса от государства: больше, проще и выгоднее

Ольга Травникова.

Когда слышишь «микрофинансы», обычно представляешь займы до зарплаты под огромные проценты. У Микрофинансовой компании Пермского края другая история. Это госструктура, которая выдаёт предпринимателям льготные деньги по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». В апреле ей исполнилось 20 лет.

- Разница между нами сегодня и нами даже пять лет назад огромная. Мы внедряем новые меры. Помимо классических микрозаймов, предпринимателям доступны инвестиционные займы, лизинг оборудования и спецтехники, — говорит генеральный директор компании Ольга Травникова.

Что именно изменилось

С апреля этого года для начинающих предпринимателей изменили условия по микрозаймам. Если раньше максимум по микрозайму «Стартовый» был 1 млн рублей, теперь — 3 млн рублей при наличии залога. По словам гендиректора, это ответ на запросы самих бизнесменов: миллиона для старта часто не хватало.

Для тех, у кого залога нет, деньги выдают под поручительство. Сумму увеличили до 1,5 млн рублей. Достаточно одного платёжеспособного поручителя или двух — без оценки их доходов.

Программу льготного регионального лизинга тоже расширили. В неё включили малые технологические компании (МТК). Ставка для них от 4% годовых, сумма до 30 млн рублей. Главное условие — компания должна быть включена в реестр МТК.

Для сельхозпереработчиков условия по лизингу сделали ещё выгоднее. Ставку снизили до 3,5% годовых на отечественное оборудование, а краевое Министерство агропромышленного комплекса субсидирует до 30% авансового платежа по лизингу. Под программу попадает больше 30 видов оборудования для переработки сельхозпродукции.

Кто берёт деньги

60% портфеля Микрофинансовой компании Пермского края сегодня — обрабатывающие производства. По данным Пермьстата, индекс промпроизводства в регионе в январе–феврале 2026 года составил 103,5% к прошлому году. Предприятия растут, им нужно обновлять станки и расширять линии. Дальше идут сельское хозяйство, креативные индустрии, туризм, гостиничный бизнес, общепит.

Самые показательные истории, по словам Ольги Травниковой, компании, которые используют все инструменты поддержки: микрозаймы, инвестиционные займы и лизинг.

Так, предприятие «Машметэкс» работает по гособоронзаказу, выпускает продукцию для машиностроения. Компания получила микрозаём на пополнение оборотных средств, инвестиционный заём на покупку обрабатывающего центра, а по лизингу приобрела станок с ЧПУ.

На что обратить внимание при подаче заявки

Первое - отсутствие стоп-факторов: неоплаченные налоги, судебные тяжбы, отсутствие в реестре СМСП, регистрация и осуществление деятельности не в Пермском крае, просроченная кредитная задолженность.

Второе — платёжеспособность. Бизнес должен генерировать достаточный официальный доход, чтобы обслуживать микрозаём или лизинг. Аналитики компании смотрит на реальные цифры.

Третье - бизнес-план. Это относится, в первую очередь, к начинающим предпринимателям. Завышенные ожидания по выручке, занижение расходов, незнание конкурентов — такой план не выдержит проверку.

В Микрофинансовой компании Пермского края понимают: собрать идеальный пакет документов бывает сложно. Поэтому сотрудник связывается с заявителем, проговаривает структуру сделки, отвечает на вопросы, помогает с заполнением. На личной встрече в офисе специалист проверяет комплектность и правильность. Никто не бросает предпринимателя одного с бумажками.

Узнать обо всех возможностях государственной поддержки можно на сайте mfk59.ru. Консультации проходят в офисе по адресу г. Пермь, ул. Ленина, д. 68 (бизнес-центр «Попов», третий этаж). Телефон 8 800 300 80 90.

Указаны условия для лизинга и лизинга оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции: лизинг предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сферах обрабатывающего производства (раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК029-20214 (КДЕС Ред.2), далее ОКВЭД), сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД), гостиничного бизнеса и туризма (класс 55 (за исключением кодов 55.9 и 55.90) и класс 79 ОКВЭД) или включенных в реестр креативных (творческих) индустрий в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 31 июля 2025 г. № 610-п «О ведении реестра субъектов креативных (творческих) индустрий, осуществляющих деятельность в Пермском крае», или реестр малых технологических компаний и соответствующим требованиям раздела 2, 3 Правил предоставления имущества в лизинг (далее - Правила); лизинг оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции предоставляется СМСП, соответствующим требованиям раздела 2, 3 Правил и осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сферах производства пищевых продуктов и напитков (код 10, 11 ООКВЭД), сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД), состоящие в разделах 1-3 реестра получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденного Приказом Министерства агропромышленного комплекса Пермского края и действующего на дату принятия решения Комиссией. Минимальный размер лизинга — 500 000 руб., максимальный – 30 000 000 руб.; авансовый платеж – от 10% до 50%. Процентная ставка по договору лизинга - 4% годовых – для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; 8% годовых - для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведенных на территории стран, не включенных в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия*; 16% годовых – в иных случаях. Процентная ставка по договору лизинга оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции – 3,5% годовых – для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; 7,5% годовых - для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведенных на территории стран, не включенных в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия*; 15,5% годовых – в иных случаях. Максимальный срок лизинга — 60 месяцев; срок деятельности заявителя – от 12 месяцев; предмет лизинга: оборудование и специальная транспортная техника в соответствии с Приложением №5, Приложением №6, Приложением №7, Приложением №8 к Правилам, за исключением лесоперерабатывающей, лесообрабатывающей, лесозаготовительной техники/оборудования; виды обеспечения: поручительство физических и юридических лиц; способ погашения - аннуитетный платеж. Информация актуальна на 18.05.2026 года.

Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста), оплате нотариальных действий, оплате оценки предмета лизинга, расходы по отнесению предмета лизинга к ОКПД2, расходы при выпуске УКЭП. Правила предоставления имущества в лизинг АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08.12.2025 №17 (в ред. протокола заседания Совета директоров от 22.12.2025г. №18, от 30.01.2026г. №4, от 27.04.2026г. №8) и размещены на сайте mfk59.ru.

*Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022г. №430-р.

Указаны условия для микрозайма «Стартовый»: предоставляется вновь зарегистрированным и действующим менее 2-х лет субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), соответствующим требованиям разделов 2, 3, п. 2.16 Правил предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая компания Пермского края» (далее – Правила). Минимальная сумма по микрозайму – 100 000 руб.; максимальная сумма - 3 000 000 руб. Общая задолженность для одного СМСП по микрозаймам «Стартовый» не может превышать 3 000 000 руб. Процентная ставка - 5% годовых при наличии обеспечения в виде залога движимого или недвижимого имущества, 12% годовых - в иных случаях; максимальный срок - 36 месяцев. Направления расходования денежных средств: вложение во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, рефинансирование кредитной задолженности*, рефинансирование лизинговой задолженности.** Основное обеспечение - залог движимого и недвижимого имущества (а также недвижимого имущества, приобретаемого за счёт средств микрозайма Общества); поручительство АО «Корпорация развития МСП ПК»; поручительство физических или юридических лиц. Для микрозайма на сумму до 500 000 рублей требование о предоставлении основного обеспечения не установлено. Дополнительное обеспечение - в соответствии с условиями Правил. Отсрочка платежа основного долга: до 6 месяцев на цели вложение во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств и развитие бизнеса, до 1 месяца - на цели рефинансирование кредитной задолженности*, рефинансирование лизинговой задолженности**. Форма микрозайма – микрозаём; способ погашения микрозайма - аннуитетный платеж. Информация актуальна на 18.05.2025 года.

*По кредитным, заемным обязательствам, полученным на цели развития предпринимательской деятельности.

**По договорам лизинга, предметом которых выступает оборудование и/или спецтехника и/или транспортные средства, относящиеся к категории транспортного средства, установленной техническим регламентом Таможенного Союза, М2, М3, N1, N2, N3, О2, О3, О4.

Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста); расходы при заказе и получении выписки из ЕГРН; оплата оценки имущества и регистрационных действий; расходы на оплату нотариальных действий; расходы, связанные с открытием, пользованием и закрытием расчетного счета, открытого для обособленного учета денежных средств, расходы при выпуске УКЭП.

Правила предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08.12.2025 №17 (в редакции протокола заседания Совета директоров от 22.12.2025г. №18, от 30.01.2026г. №4, от 03.04.2026г. №5) и размещены на сайте mfk59.ru.

АО «Микрофинансовая компания Пермского края», 614096, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 307, ИНН 5902198365, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 г. № 4110559000364.

