«Папа на задании и звонит, когда ты в школе»: двух военнопленных из Прикамья обменяли из украинского плена

Фото: скрин с видео, ВКонтакте Игорь Сапко.

В ходе последнего обмена военнопленными между Россией и Украиной домой вернутся два бойца из Пермского края - контрактники из Ординского округа и Соликамска.

Об этом рассказал на своей официальной странице Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

- Большой обмен прошел по формуле 205 на 205, в результате чего из украинского плена на Родину возвращаются и наши земляки, - сообщил омбудсмен. - Оперативно проинформировал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, он держит вопрос обмена и поддержки семей участников СВО на личном контроле!

Один из возвращающихся домой бойцов попал в плен еще в феврале.

- Его супруга рассказала, что муж находился в зоне боевых действий с февраля 2024 года, но спустя два года перестал выходить на связь. Позже в одном из вражеских телеграмм-каналов женщина увидела сообщение, что ее супруг находится в плену и сразу обратилась с заявлением в наш адрес, - рассказал Уполномоченный по правам человека в Прикамье.

Жена другого земляка потеряла связь с супругом в январе этого года. С ней связались представители Международного Комитета Красного Креста и сообщили, что муж находится в селе Нестерное, Харьковской области на границе с Белгородской областью. Позже такую же информацию пермячка обнаружила и в соцсетях.

- Дома героя ждет 10-летний сын. Ребенок постоянно спрашивал у мамы, где папа и почему он не звонит? Чтобы не расстраивать сына, женщина отвечала, что папа на задании и звонит, когда он находится в школе. Сегодня я лично позвонил супругам наших земляков и передал им добрую весть.

Игорь Сапко не скрывает, что такие звонки невозможно назвать обычными. За ними всегда - слезы, переживания, долгие месяцы ожидания и огромная вера в то, что родной человек вернется домой.

- Сейчас наши парни находятся на территории Беларуси, где получают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Впереди - восстановление, дорога домой и долгожданная встреча с самыми близкими людьми. Очень скоро семьи снова увидят своих защитников. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто участвует в этой важной гуманитарной миссии! – сказал омбудсмен.

