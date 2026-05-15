«Он - мое сокровище»: бывшая сотрудница полиции в 54 года усыновила ребенка с инвалидностью

Елена ни разу не пожалела, что в 54 года решила усыновить особенного мальчика. Фото: фонд «Дедморозим».

Елена из Пермского района никогда не думала, что в 54 года снова станет мамой. Но судьба распорядилась иначе: она усыновила мальчика с инвалидностью, и теперь ее жизнь наполнена новым смыслом. Трогательную историю этой женщины рассказали в пермском благотворительном фонде «Дедморозим».

- Всю свою жизнь Елена посвятила детям, - говорят специалисты этого фонда. - После педагогического училища она работала воспитателем, затем инспектором по делам несовершеннолетних, а после 25 лет службы в полиции вернулась в детский сад - уже как социальный педагог. Узнав о возможности стать больничной мамой, она начала заботиться о детях, оставшихся без поддержки во время лечения. Именно там, в больнице, и произошла встреча, изменившая всю ее жизнь.

- Я собиралась ехать в Москву к сыну, но получила вызов и сдала билеты, - вспоминает Елена. - У меня было предчувствие, что что-то должно произойти. 28 апреля с особым трепетом я приступала к работе. Меня проводили в палату, но ребенка там еще не было - он находился в реанимации после операции. А потом его принесли, такого маленького: 11 дней от роду, 43 см и 2 кг, весь в проводках. Я взяла его на руки и поняла: он мой!

Малыш наполнил жизнь Елены новым смыслом. Фото: фонд «Дедморозим».

Малыша звали Савелий. У него были сложные диагнозы: spina bifida и синдром Арнольда-Киари. Врачи говорили, что мальчик не будет ходить, а его мозг смещен в затылочную часть. Но для Елены это не стало преградой. Родная мама отказалась от Савы, а Елена решила: этот мальчик будет ее сыном.

Несмотря на возраст и внутренние страхи, она прошла школу приемных родителей. Все бюрократические вопросы решались на удивление быстро, а на каждом этапе ее поддерживали специалисты и фонд «Дедморозим».

- Сначала девочки, с которыми я работала, передали памперсы и баночки на первое время, - вспоминает сама Елена. - Юристы консультировали по вопросам усыновления. А сейчас с сыном занимается физический терапевт. Можно сказать, он научил Савку ползать. Кроме того, недавно мы вернулись с операции из Москвы — билеты тоже помог оплатить фонд. Если честно, я не рассчитывала вообще ни на какую помощь. А поддержка идет большая. И это очень важно: чувствуешь, что ты не одинок и твердо стоишь на ногах!

Недавно сынишке Елены исполнился годик. Фото: фонд «Дедморозим».

15 мая Саве исполнился год. Он активно познает мир: ползает, изучает животных, посещает бассейн, слушает сказки и любит музыкальные игрушки. В его комнате всегда тепло и светло. Он растет в любви и заботе.

- Он - мое сокровище. Я никогда не думала, что смогу полюбить не своего ребенка, но полюбила всем сердцем. Савенок дарит мне столько радости! А еще заставляет заботиться о себе, ведь ему нужна здоровая мама!

- Поначалу Елена очень переживала насчет возраста: что подумают люди? – поделились сомнениями «больничной мамы» сотрудники команды «Дедморозим». - Что будет, если с ней что-то случится? Но потом Елена поняла: никто ни от чего не застрахован, и даже молодые родители тоже. И она решила, что вместе с Савой они обязательно выплывут!

История Елены еще раз доказала, что материнское сердце не знает границ, а настоящая семья создается не по крови, а по душевной близости и заботе.

