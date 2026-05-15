Представляем полную программу «Ночи музеев-2026» в Перми

Пермская галерея

Впервые «Ночь музеев» пройдет в новом здании Пермской художественной галереи на Заводе Шпагина. Музей откроется в 10 часов утра, но события «Ночи музеев» начнутся в 17 часов с лекции театроведа Анастасии Глуховой о «Серенаде» Джорджа Баланчина. Она расскажет, как учебный этюд превратился в один из самых известных балетов XX века. Сразу после лекции состоится видеопоказ балета «Серенада» в исполнении Пермской труппы. В 19:00 пройдет лекция искусствоведа и историка архитектуры Сергея Кавтарадзе под названием «Чувствовать архитектуру».

В 21:00 директор Пермской галереи Юлия Тавризян будет отвечать на вопросы посетителей.

Затем в Зале деревянной скульптуры пройдут два ночных концерта музыкантов Пермского театра оперы и балета. Прозвучит «Серенада» для струнного оркестра Петра Чайковского, а также хор Пермской оперы исполнит сочинения Чайковского, Сергея Танеева, Сергея Рахманинова и Валерия Гаврилина. (12+) Первый концерт начнется в полночь, второй – в два часа ночи.

Детский музейный центр

В недавно открывшемся на Заводе Шпагина Детском музейном центре краеведческого музея Пермский театр оперы и балета представит интерактивный детский спектакль «Колыбельная для папоротников» (6+). Вместе со сказочными героями — Путешественником и Совой - зрители отправятся в приключение по миру флоры и фауны, существовавшему на планете миллионы лет назад. Часть декораций зрители создадут сами перед спектаклем.

Первый показ спектакля в 17:00, второй - в 19:30.

Завод Шпагина

Ул. Советская, 1

«Россия – Моя история»

16 мая в пермском Историческом парке «Россия – Моя история» в 18:00 состоится показ документальных фильмов «Коми-язьвинцы. Были или небыли» (12+), «Мой Померанцев» (12+).

В 18:30 можно будет услышать выступление квартета камерного оркестра «Агидель-оркестр». Прозвучит музыка из популярных мелодий из классических кинолент и знаменитых мюзиклов.

В 19:00 пермяки могут стать первыми посетителями новой выставки «150 артистов. Союз театральных деятелей» (6+) - это портретная галерея самых крупных актеров, режиссеров, драматургов, сценографов, творивших в течение полутора веков. Виртуальная «Книга памяти» расскажет о том, как работали театры в блокадном Ленинграде. Редкие фотоснимки и кинокадры покажут молодых Владимира Этуша, Анатолия Папанова, Зиновия Гердта и других прославленных советских артистов, выезжавших на фронт в составе агитбригад.

В пермском разделе выставки демонстрируются: приз фестиваля «Золотая маска», врученный Балету Евгения Панфилова, один из костюмов выдающегося хореографа; персонажи спектаклей Пермского театра кукол. Также представлены редкие материалы по истории крепостного театра XIX века из собрания Ильинского краеведческого музея.

Концерты ансамбля песни и танца «Мари аршаш» пройдут в пространстве экспозиции «Романовы» в 19:40 и 20:40. (6+)

Ул. Монастырская, 2, корпус 1

Билеты: 300-500 рублей

Дом Мешкова

В Доме Мешкова «Ночь музеев» будет посвящена 175-летию Николая Васильевича Мешкова (6+). Мероприятия акции пройдут с 18:00 до 22:30.

18:30 - презентация проекта пермской художницы Елизаветы Стальных - платье «Кама-река» с сюжетами Обвинской росписи.

19:00 - мастер-класс «Усадьба Мешкова» по созданию панно с художницей Елизаветой Стальных.

19:00 - ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея Лидия Цвирко расскажет о хозяине дома Николае Васильевиче Мешкове и судьбе его дома.

19:30 - концерт в музыкальной гостиной. Артисты Пермского театра оперы и балета исполнят произведения из репертуара Ф. И. Шаляпина.

По традиции завершит Ночь музеев концерт в Саду Дома Мешкова (на улице). С 21:00 до 22:00 в исполнении кавер-группы LUCKYS прозвучат популярные танцевальные композиции. Вход на концерт на улице свободный

ул. Монастырская, 11

Билеты: от 400 рублей.

Музей пермских древностей

«Ночь музеев» в Музее пермских древностей будет посвящена 185-летию открытия пермской системы сэром Р. И. Мурчисоном в 1841 году. (6+) Мероприятия акции пройдут с 18:00 до 23:30.

В интерактивном зале с 18:00 посетители смогут поучаствовать в мастер классах: сложить бумажных звероящеров в технике оригами и создать сувениры с изображениями древних животных.

В экспозиционном зале участники познакомятся с геологическим прошлым Урала через уникальные экспонаты - от горных пород и минералов до следов древнего моря и отпечатков древних организмов. В программе также рассказ о Родерике Импи Мурчисоне и уникальной банкноте номиналом в 47 миллионов… лет.

С 21:30 до 23:00 пройдет баттл «Пермский период 2.0». Ученые Горного института Уральского отделения Российской академии наук расскажут о солях древнего пермского моря и о том, возможны ли землетрясения на древних Уральских горах.

г. Пермь, ул. Сибирская, 15

Билеты: от 500 рублей.

Дом-музей Н. Г. Славянова

«Ночь музеев» в Доме-музее Славянова можно будет провести, опробовав разные типы сварки под руководством профессионалов: аргоно-дуговая сварка, лазерная сварка и новинка сезона – плазменная сварка. (6+) Мероприятия акции пройдут с 14:00 до 22:00.

Ул. 1905 года, 37

ПЕРММ

16 мая в музее ПЕРММ центральным проектом станет выставка «Простые пейзажи. Пермь» (6+). Также в программе - авторские экскурсии, лекции и мастер-классы.

19:00 - экскурсия Владимира Береснева «Проще простого»

20:00 - экскурсия Марии Булычевой «Искусство через призму фотографа»

20:00 – лекция Владимира Береснева «Что хотел (не)сказать художник?»

19:00 – 21:00 – мастер-классы «Журавли. Оригами», «Ментальная карта. Пермь», «Моя Пермь: коллаж», «Читаем стихи так, чтобы всем было хорошо».

В 21:00 начнется концерт группы «Международный атлас облаков».

Ул. Крисанова, 4

Уличный музей электротранспорта «Музей•Т»

В 15:00, 17:00 и 19:00 пройдут бесплатные экскурсии, посвященные 100-летию автобусного движения в Перми. Посетители смогут детально изучить городские автобусы, посидеть за управлением. (0+)

ул. Уральская, 108а

Пермская арт-резиденция

Пространство Тут Пермской арт-резиденции и музей «Подпольная типография» в «Ночь музеев» решили объединиться и исследовать Слудскую горку с разных ракурсов.

12:30 - мультижанровая экскурсия от детей-авторов выставки «Большой коралловый миф» для всех желающих. (6+)

14:00 и 16:00 - совместная экскурсия пространства Тут и Подполки, где подростки-авторы уличного проекта «Знаки внимания» расскажут о неочевидных локациях района, а экскурсовод Наталья Сабаш познакомит с историей знаковых мест. (6+)

14:30 и 17:00 - игра-путешествие «Глубоководная ночь» с картами, записками, заданиями от кураторов и художников, игровыми заданиями и мастер-классами для семей с детьми 4-12 лет. (0+)

19:00 - пижамная вечеринка для подростков (12+). В программе: мастерская украшений и костюмов из воздушного пластилина, фотоаппарат моментальной печати и фотосессия среди кораллов, страшилки с фонариками, веселые командные игры, чай, какао и сладости, обмен сюрпризами. Вход на вечеринку строго для подростков, без сопровождения взрослых.

ул. Монастырская, 95а.

«Конфектория»

С 17:00 до 20:00 на эспланаде у «Конфектории» участников ждут подвижные дворовые игры. Затем на кухне «Конфектории» пройдет мастер класс: гости создадут шоколадно-вафельную картину и изготовят памятную свечу в честь Ночи музеев.

В ходе мероприятия прозвучит рассказ об истории и технологии производства вафель. Программа завершится дегустацией по традициям «Конфектории». (6+)

Эспланада, ул. Попова 14/3

Билеты: 500 рублей

«Ретро-Гараж»

В автомобильном музее «Ретро-Гараж» в 15:00 состоится демонстрация модели танка Т-26. Все желающие могут посидеть в нём и сфотографироваться.

16:00 - экскурсия по выставке культовых конструкторов LEGO.

17:00 - экскурсия «Полёт Чайки: представительский класс советских автомобилей».

18:00 - экскурсия с открытыми капотами

19:00 - экскурсия по выставке миниатюрных автомобилей, сделанных из старинных швейных машинок «Зингер».

20:00 - обзорная экскурсия об автомобилях музея. (6+)

г. Пермь, ул. Дружбы, 34А

Билеты: 400-600 рублей

Музей Аптекарского двора

В 15:00 и в 17:00 пройдут пешеходные экскурсии «Аптечные истории» об истории возникновения аптечного дела в Перми.

16:00 - обзорная экскурсия по музею Аптекарского двора - старейшей аптеки Перми.

19:00 - экскурсия «Аптечное дело в годы Великой Отечественной войны». (12+)

г. Пермь, ул. Ленина, 30 (2 этаж)

Музей пермской артиллерии

18:00 - модный показ дизайнерской коллекции «Урало-сибирская роспись в современных стилизованных костюмах» от Театра моды «Вдохновение».

18:15 - экскурсия «От Царь-пушки до «Смерча».

18:45 - лекция «Моделизм: с чего начать?»

19:15 - экскурсия «Рожденная в металле» о «царь-молоте» и первых в мире сварочных аппаратах.

20:00 - краеведческое лото «Мотовилиха: от завода до района».

21:00 - экскурсия «Тайна старого рудника»

(12+)

г. Пермь, ул. 1905 года, 20

