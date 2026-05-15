«Не относитесь к жаре как к празднику»: врачи и спасатели рассказали о рисках, связанных с резким потеплением

Медики и спасатели поделились советами о том, как пермякам выжить в знойную погоду.

Внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина предупредила пермяков о рисках, связанных с резким потеплением. Чем так опасна жара и как защитить организм от ее негативных последствий?

- Наша главная проблема в том, что мы относимся к первым жарким дням как к празднику, забывая, что организм после прохладной весны к такой погоде не готов. Акклиматизация занимает 5 - 7 дней, а 30 градусов в городе - это серьезный стресс для нашего организма.

Ниже - советы терапевта, к которым обязательно стоит прислушаться.

1. Солнце сейчас агрессивное, уровень ультрафиолета высокий даже сквозь легкую дымку. Поэтому важно использовать крем с фактором защиты не менее 30 - 50. Наносите его за 20 минут до выхода на улицу и не забывайте обновлять через каждые 2 - 3 часа, а также сразу после купания.

Главные «жертвы»: уши, нос, плечи, тыльная сторона стоп и задняя поверхность шеи. Это зоны, которые обгорают первыми.

2. Надевайте легкую, свободную одежду из натуральных тканей (хлопок, лен) с длинным рукавом. Лучше всего носить светлый, но непрозрачный материал. Не забывайте про головной убор. Его лучше выбрать с полями или козырьком, чтобы прикрыть нос и затылок.

3. Пейте простую или слабоминерализованную воду, а также теплый зеленый чай - он охлаждает лучше ледяного. Объем жидкости - 2-2,5 литра в сутки, но гипертоникам не более двух литров, иначе поднимется давление.

4. Полностью исключите алкоголь на солнце - это табу. Даже минимальная доза расширяет сосуды и резко повышает риск теплового удара и инфаркта.

5. Никогда не оставляйте детей и животных в припаркованной машине - за 10 минут салон нагревается до 50 - 60 градусов.

6. Если вы находитесь на даче, не работайте на грядках вниз головой на открытом солнце - это прямой путь к инсульту.

7. Если человеку стало плохо на жаре, уведите его в тень и вызовите скорую. После этого оботрите лицо и шею водой комнатной температуры (не ледяной!) и положите под ноги валик, чтобы обеспечить приток крови к голове.

Дайте человеку возможность спастись

Тепло еще только наступает, а уже не обошлось без человеческих трагедий. К примеру, 11 мая на реке Сылва утонул 41-летний пожарный из Кунгурского района. Утром он ушел на рыбалку, вечером попросил жену встретить его, но в акватории реки была найдена лишь перевернутая лодка.

О правилах поведения на водоемах в эфире радио «КП» (96.6 FM) напомнил президент Российского союза спасателей, заслуженный спасатель Российской Федерации Алексей Дударев.

- Первое и основное правило безопасности - не купаться в не отведенных для этого местах. Второе - хоть на улице и стоит жара, вода еще не прогрелась, и когда разогретый человек попадет в холодную воду (температура воды в Каме сейчас около 12 градусов, - Ред.), у него могут спазмироваться сосуды или наступить переохлаждение.

Третье важное правило - не заходить в воду в нетрезвом состоянии. Реакция у нетрезвого человека замедленная, плюс алкоголь может пагубно влиять на сосуды.

- Если вы сами понимаете это и не идете в воду, а кто-то из ваших близких или знакомых собирается купаться, постарайтесь остановить его и убедить, что пока еще не время окунаться в непрогретую воду.