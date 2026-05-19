Театр, роскошный отель, ледовая арена: в Перми ведутся крупные стройки

Реконструкция пермского Театра-Театра станет дороже на 120 миллионов. Накануне Корпорация развития Пермского края объявила новый аукцион на ее проведение. Как сообщается на сайте госзакупок, в рамках работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования запланировано обновление зрительного зала и фойе, замена механического оборудования и системы управления сценой, строительство балкона и изменение расположения гардероба.

Тем временем работы в театре уже ведутся.

- В зрительном зале и за его пределами продолжается демонтаж – из здания вывезено около 200 тонн строительного мусора, - рассказали в Театре-Театре. - В верхнем и нижнем фойе разобрали входную группу, паркетные полы, административные помещения. Идет укрепление металлическими перемычками проема для зрительского гардероба, который по проекту немного «переедет». А наверху, куда зрителям долгое время вход был воспрещен, ведутся работы в служебных помещениях, чтобы открыть балконы и увеличить количество зрительских мест.

В результате всех преобразований зрительный зал станет еще более комфортным: количество мест увеличится до 850, кресла станут удобнее, проходы между ними - просторнее. Будет увеличено количество туалетных комнат и кафе.

Работы будут завершены в 2027 году.

Два года назад на улице Окулова, 4 было снесено одно из зданий, принадлежавших когда-то ракетному училищу. На месте бывших казарм ВКИУ появится «четырехзвездочный» гостиничный комплекс сети AZIMUT Hotels.

По словам генерального директора «Окулова 4» Ивана Малахова, сейчас объект готов на 65 процентов: полностью возведена коробка, идет монтаж окон и внутренних перегородок, в здании устанавливают лифты и подъемники. Фасадам отеля возвратят исторический облик.

По плану гостиничный комплекс должен быть сдан уже в этом году. В отеле разместятся 198 номеров, ресторан на 146 мест, конференц-залы на 250 мест и фитнес-центр.

А в микрорайоне ДКЖ продолжается строительство многофункциональной спортивной арены. Там уже установлено 20 из 45 ферм конструкции кровли - оставшиеся смонтируют до конца августа. Рабочие монтируют лестничные клетки и конструкции трибун, возводят стены и перегородки. Ожидается, что «Пермь-Арена» будет сдана в 2027 году.

В спорткомплексе разместятся две ледовые площадки: основная на 10 тысяч зрителей и тренировочная на 500. Это позволит проводить в Перми соревнования международного уровня, а также концерты, шоу, выставки и форумы. Предусмотрены фудкорты на всех уровнях. Главный вход будет расположен со стороны улицы Строителей. Всего в здании будет около 20 входов, более половины - для зрителей.