Хотел поддержать дисциплину на уроке: пермский учитель математики «запретил» число 67

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Необычное объявление сфотографировали и выложили в соцсети на доске в одной из пермских школ: «Кто скажет «67» или «sіх seven» или «сикс севен», тот будет писать 6 рефератов на разные темы на 7 листов на 67 строф и будет наизусть рассказывать мне 67 теорем, 67 ученых и 67 терминов из математики»

«Досикссевились» - шутили в ответ на выложенный снимок пользователи.

Напомним, «Six seven» - популярный у подростков мем, он служит эмоциональным возгласом и не обозначает что-то конкретное. Впервые фраза «6-7» звучит в припеве песни американского рэпера, которая вышла в декабре 2024 года.

Подростки активно используют эту фразу в речи, и она, судя по всему, настолько утомила учителя, что он решил повесить в классе такое объявление.

В городской администрации «КП — Пермь» сообщили, что руководство школы уже взяло эту ситуацию под контроль:

- Учитель таким образом пытался поддержать дисциплину на уроке – школьники проявили бурные эмоции на число, решая задачу на уроке математики, - прокомментировали ситуацию «КП-Пермь» в городской администрации. - Стоит отметить, что педагог спокойно и с юмором отреагировал на ситуацию, чтобы снять напряжение на уроке, повесил объявление. С классом проведены профилактические беседы. Информация о запрете числа в школах города не соответствует действительности.