После служебного романа муж сменил жену на посту мэра Александровска

В небольшом городке Александровске Пермского края депутаты местной думы выбрали нового главу округа. Им стал Владимир Белобаржевский, который сменил на этом посту собственную жену - Ольгу Белобаржевскую.

Женщина руководила Александровским округом пять лет. А в апреле по решению Пермского краевого суда была отправлена в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Дело в том, что Ольга, тогда еще носившая девичью фамилию Лаврова, возглавив в 2021 году округ, назначила своим первым заместителем Владимира Белобаржевского. Тот, кстати, ранее временно исполнял обязанности главы Александровска. А затем был конкурентом Ольги Лавровой во время выборов на пост мэра.

Но кроме деловых взаимоотношений у Лавровой и Белобаржевского были и личные. В развернувшемся служебном романе прокуратура усмотрела возможность конфликта интересов и в 2023 году потребовала отставки Ольги Лавровой.

- Она не уведомила о личной заинтересованности, которая могла привести к конфликту интересов, - сообщили в прокуратуре Александровска.

После прокурорской проверки Владимир Белобаржевский уволился из администрации, и антикоррупционная комиссия посчитала конфликт интересов исчерпанным.

А Ольга и Владимир в сентябре 2024 года официально оформили свои отношения.

- В моей жизни не все и не всегда было гладко и спокойно. Но мы приняли важное, ответственное решение и сегодня, сказав «Да», создали новую ячейку общества – семью, - написала в день свадьбы на своей страничке в соцсетях Ольга Лаврова.

Тем не менее прокуратура продолжала добиваться отставки главы округа. И подали иск к местной думе, потребовав увольнения мэра.

В конце 2025 года Александровский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о прекращении полномочий Ольги Белобаржевской. Та подала апелляцию, но Пермский краевой суд оставил данное решение в силе.

В итоге 14 мая депутаты Думы Александровского муниципального округа из предложенных кандидатов на пост главы выбрали Владимира Белобаржевского. К своим обязанностям он приступит 15 мая.