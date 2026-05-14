«Был черный и стоял на задних лапах»: В Пермском крае медведь пришел в огород к пенсионерам

Специалисты говорят, что медведи принимают элементы синантропности. Фото сгенерировано ИИ

13 мая в поселке Половинка на улице Обручева заметили медведя. В социальных сетях местной администрации жителей попросили быть внимательными и осторожными, особенно при посещении леса.

- Ни в коем случае не пытайтесь контактировать с животным! Информация об обнаружении передана председателю охотхозяйства, - говорят в администрации.

В комментариях под записью жительница поселка Ирина Ейде рассказала, что медведь стоял прямо напротив огорода ее бабушки с дедушкой, а потом убежал в лес. Мы спросили Ирину, успела ли она сфотографировать косолапого, но она сказала, что нет, потому что все произошло довольно быстро – тут же залаяли собаки, и мишка убежал в лес.

- Мы впервые увидели медведя так близко, - рассказывает «КП-Пермь» Ирина. – Мне еще стало интересно, откуда у нас чёрные медведи? Охотники, которые приехали, сказали, что медведь молодой, и он еще поменяет цвет.

Еще одна жительница деревни Екатерина Карклинь, пересказывая слова своего отца, рассказала, что медведю примерно год, что он стоял на задних лапах, а отгоняли его петардами.

- Мы живем тут четыре года, и медведя я ни разу не видела, как-то обошлось, хоть мы и ходим в лес, - говорит Екатерина. – А так, говорят, часто видят медведицу с медвежатами в районе кладбища – оно у нас в 2-х километрах от Половинки.

Кто или что все–таки отпугнуло медведя – лай собак или звуки петард? Да и откуда в деревне петарды? В поисках ответов мы позвонили председателю Чусовского городского общества охотников и рыболовов Вячеславу Каширину. Мы предположили, что после появления медведя он выезжал в поселок. Но он сначала лениво и приглушенно что-то бормотал в трубку, а потом заявил: «Нечего раздувать из мухи слона», и положил телефон…

Зато начальник отдела охоты Пермской краевой федерации охотников и рыболовов Валентина Полиэктова подробно рассказала и о сменяемости окраса у косолапых, и о том, почему они часто выходят к людям.

- В ряде случаев окрас медведя зависит от среды и места обитания, и от питания, - говорит Валентина Александровна. – И еще, когда медведи только выходят из берлоги после спячки, окрас у них тоже намного темнее. А потом, после линьки и воздействия окружающей среды, он становится светлее.

К людям, по словам специалиста, медведи стали все чаще выходить из-за них самих.

- Первые два года медвежонок живет с мамой, - говорит специалист. - Она учит его охотиться и другим навыкам самостоятельной жизни, а потом отгоняет от себя и идет искать партнера для создания нового потомства, и молодые медведи начинают ходить по лесу в поисках своей территории. А так как многие территории уже заняты другими медведями, и из-за деятельности человека, медведи все чаще выходят к людям.

Под деятельностью человека надо понимать вырубку лесов, остатки пищи, которые некоторые люди оставляют после себя в лесу недалеко от домов, пикники, во время которых люди жарят шашлык, запах которого привлекает косолапых, а также кормление медведей на трассах.

- Медленно, но верно медведи принимают элементы синантропности – иными словам социализируются и это плохо, все-таки они должны жить в своей среде, а мы в своей, - добавила Валентина Полиэктова.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru