В Перми на месте старого зоопарка откроют Музей городских историй

Визуализация будущего Музея в Архиерейском квартале. Фото: Правительство Пермского края

В Архиерейском квартале – территории, на которой многие годы располагался Пермский зоопарк, - появится не только Яблоневый сад, но и Музей городских историй. Как рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, его откроют в дореволюционном здании конюшен. Во времена зоопарка в этом здании находился слоновник, а потом - павильон экзотических животных.

- Сейчас ведутся работы по восстановлению старого здания конюшен, которые принадлежали Архиерейскому подворью. Предполагается, что в рамках общего проекта благоустройства территории, там будет располагаться экспозиционно-выставочное пространство под рабочим названием Музей городских историй.

Музей будет состоять из двух частей: постоянной экспозиции и временных выставок.

- Стационарная часть будет рассказывать про историю Архиерейского квартала и улицы Монастырской. А в пространстве сменных выставочных проектов может быть абсолютно любая тематика, которая раскрывает историю города. И не только XIX-ХХ веков, но и современную историю Перми.

Концепция будущего музея будет готова уже к концу мая. Но вот дата открытия его пока не определена – все зависит от сроков завершения работ по благоустройству территории.

Музей городских историй войдет в единое пространство улицы Монастырской, которое станет своеобразной «музейной милей».

- Если мы - пока в воображении - прогуляемся по Монастырской от Соборной площади, то после Музея городских историй нас встретит усадьба Дома Мешкова - основная экспозиция Пермского краеведческого музея. Сейчас мы разрабатываем большой проект, связанный с воссозданием усадебного комплекса. Кроме особняка, в котором расположен музей, есть еще двор, ротонда, каретные сараи, надворные постройки и ворота. Это вообще огромная территория, которая сохранилась именно как усадебный комплекс.

Далее на улице Монастырской расположено культурное пространство Завода Шпагина, где находятся художественная галерея, Детский музейный центр и скоро откроется музей «Пермский период». А напротив, в здании Речного вокзала – исторический парк «Россия – моя история».