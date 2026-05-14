В Перми почти неделю будет +29 градусов, а что дальше? Рассказывают в Гидрометцентре

Режим лета включается на всей территории Пермского края. Начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского Гидрометцентра Евгения Пищальникова рассказала, надолго ли задержится в городе жара, и какая погода простоит в Перми до конца мая.

14 мая в Пермь вернулось долгожданное тепло, уже 15го оно доберется до самого севера края.

Жара в Перми сохранится до 20 мая. При этом погода будет аномально тёплой: средняя температура воздуха ожидается на 7 градусов выше нормы. Днём воздух в Перми будет прогреваться до 28–29 градусов, и есть вероятность, что температура поднимется и до +30.

Жара ожидается на всей территории края. Например, в Чайковском и Чернушке столбики термометров могут достигать 30 градусов. На севере, в Чердыни, будет чуть прохладнее — до 27 градусов. В ночные часы температура составит 12–17 градусов.

Первое достижение максимальной температуры ожидается 19 мая. Кроме того, в период с 16 по 19 мая прогнозируются краткосрочные дожди.

- Это будут именно ливневые, летние дожди, которые чаще всего проходят в вечернее время и быстро заканчиваются, — поясняет Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского Гидрометцентра.

А уже с 21 мая в Прикамье начнется похолодание.

- Конечно, мы не говорим о заморозках, поэтому без паники, — уточняет синоптик. — Но ночная температура будет на уровне от +2 до +7 градусов, а дневная составит всего 13–18 градусов. Для этого сезона такие показатели ниже климатической нормы.

Рассказала эксперт и о долгосрочном прогнозе на лето, который опубликовал Гидрометцентр России.

- В отличие от предыдущих лет, в нынешнем прогнозе нет никаких «экстремальных» показателей: все в пределах нормы — и температура, и осадки. Если, скажем, несколько лет назад в прогнозах на лето обещали аномальное тепло, то в этом сезоне все очень спокойно. Июнь, июль и август — полностью в рамках климатической нормы.

Но что это означает на самом деле? Это значит, что внутри такого «нормального» месяца вполне может оказаться и аномальная жара, и очень холодная погода. Просто потом эти отклонения скомпенсируют друг друга, и среднемесячная температура получится среднестатистической. Иными словами, за один месяц мы вполне успеем и замерзнуть, и обогреться на солнце. Поэтому говорить о каких-то долгосрочных перспективах пока рано.