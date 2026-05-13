Разложили на дороге керамических жаб вместо лежачих полицейских: волонтеры Перми спасли 12 тысяч жаб из-под колес автомобилей

Чтобы сохранить популяцию жаб пермские волонтеры организовали «Жабий патруль»

Весной, сразу после зимней спячки, жабы начинают свой путь к озеру или другому водоему для размножения и откладывания икры. Этот процесс называется миграцией. Земноводные проходят большие расстояния, возвращаясь в те же водоемы, где появились на свет. В Перми путь миграции серых жаб в долине Егошихи к Жабьему пруду пересекает автодорога и бетонный забор. Преодолевая непростую дорогу, сотни жаб ежегодно гибнут под колесами машин.

- Это классический пример антропогенного барьера, который нарушает жизненный цикл вида, - говорят волонтеры. - Для нашего города серая жаба – важный элемент экосистемы малых рек. Это природные регуляторы численности насекомых. Одна особь за сезон съедает тысячи вредителей (слизней, клещей, жуков, личинок), с которыми сложно бороться иными методами в условиях особо охраняемых природных территорий.

Чтобы сохранить популяцию жаб пермские волонтеры организовали «Жабий патруль». Взрослые и дети в течение нескольких недель приезжали к экотропе у Биомеда, чтобы перенести безопасно амфибий через автомобильную дорогу и направить их к пруду, через отверстия в бетонном заборе. Они собирали жабок в ведра и переправлять их к водоему.

Постепенно миграция на Биомеде пошла на спад. За это время больше двенадцати тысяч жаб перенесено на нерест в пруд.

Путь жаб к озеру проходит через дорогу.

- Сейчас мы наблюдаем возвращение жаб из пруда в лес, - сообщают волонтеры. - Первыми уходят самки. Они стали худенькие и не ползут по земле, как раньше, а шагают на высоких ногах. Довольно шустро перебегают дорогу. Самцы остались на мелководье оберегать икру.

Кстати, практика помощи амфибиям на дорогах существует во всем мире уже десятилетия.

Чтобы привлечь внимание к проблеме миграции жаб и их гибели под колесами автомобилей, пермские волонтеры организовали необычный перформанс под названием «Тут живут. Хрупкость бытия».

Из глины они изготовили 9 фигурок жаб формата А3 и разложили их на дороге, где проезжают машины и перебираются амфибии, создав своеобразные «лежачие полицейские». Проезжая по ним, автомобили издают характерный треск.

- Это заставляет водителей обратить внимание на то, что в этом месте дорогу переходят жабы, и автомобилистам следует быть аккуратнее. Возможно, услышав треск под колесами, они лучше запомнят это место и впредь будут проезжать его осторожней.